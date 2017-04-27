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Юный шахматист Чынгыз Султай пробился в лидеры чемпионата мира школьников

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358975_un...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422825-ru.html

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27 апреля 2017, 10:11       Комментарии

Юный кыргызстанец Чынгыз Султай одержал пятую победу подряд и вышел на первое место чемпионата мира по шахматам среди школьников, который проходит в Румынии.
Как сообщается, в пятом туре кыргызстанец встретился с лидером чемпионата Львом Зверевым из России и, добившись победы, возглавил турнирную таблицу.
Отметим, ранее в четырех турах кыргызстанец одержал победу над Юнусом Эмре Гюнебаканом из Турции, а затем в трех партиях выиграл юных шахматистов из Монголии.
Напомним, медали в рамках чемпионата разыгрываются в шести возрастных категориях среди юношей и девочек. Кыргызстан на этом чемпионате представляет один участник - Чынгыз Султай, который борется за медали в категории до 7 лет. За чемпионство здесь борются 65 юных шахматистов.

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