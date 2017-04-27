"Евразия.Эксперт": Кыргызстан перейдет на латиницу вслед за Казахстаном?

27 апреля 2017, 10:14 Комментарии

Евразия.Эксперт. После обнародования планов Казахстана по переходу на латинский алфавит такая же инициатива выдвинута и в Кыргызстане, которому последовать по пути "северного соседа" мешает отсутствие бюджетных средств.

Чужой пример заразителен

Не успел президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступить с программной статьей о необходимости перевода казахского языка на латиницу, как такая же идея появилась и в соседнем Кыргызстане. 13 апреля на пленарном заседании Жогорку Кенеша (Верховного совета) республики ее выдвинул депутат от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев. "Кириллица – это наше интеллектуальное наследие и, естественно, мы будем пользоваться им, – заявил он, – Но мы все равно должны будем перейти на латиницу к 2030-2040-м годам, это требование времени и развития технологий".

Пример Казахстана оказался в прямом смысле "заразительным". Не в последнюю очередь это связано с тем, что после латинизации казахского алфавита Кыргызстан окажется последней из тюркоязычных республик бывшего СССР, которая продолжит использовать кириллицу.

Кроме нее кириллической письменностью будут пользоваться лишь в тюркоязычных автономиях России. Впрочем, прямо сейчас переходить на латиницу Каныбек Иманалиев в связи с нехваткой средств не предлагает. Сделать это он считает целесообразным через 15-20 лет. А для того, чтобы сам процесс был безболезненным, готовить филологов надо начинать уже сейчас.

На фоне планов Казахстана, которые уже обрели вполне реальные очертания, это заявление не было воспринято всерьез и большого внимания СМИ не привлекло. Тем более, экономические и политические связи Кыргызстана с Россией в рамках ЕАЭС сейчас активно развиваются, что подразумевает необходимость их укрепления и в культурно-языковой сфере. Да и сама по себе латинизация национального алфавита пока не стала в республике "идеей фикс". Тем не менее, сторонники перехода с кириллической на латинскую письменность в Кыргызстане есть.

Идея и реальность

Идеи латинизации кыргызского алфавита выдвигаются не в первый раз. Нередко их появлению предшествуют общественно-политические потрясения, которые сопровождаются обострением межэтнических отношений. Так, в марте 2008 г. с заявлением о необходимости перейти в течение ближайших 10 лет на латиницу выступил председатель национальной комиссии по развитию государственного (кыргызского) языка Ташбоо Джумагулов. В качестве обоснования он заявил, что латинские буквы более гармоничны для кыргызского языка, чем кириллица. К тому же все тюркоязычные страны "давно и успешно используют латинский алфавит".

Главным препятствием, как и прежде, стало финансирование. По словам министра образования и науки Кыргызстана Ишенгуль Болджуровой, у республики для такой реформы просто не было средств.

"Обсуждение данного вопроса я считаю преждевременным, – отметила она, – так как его реализация потребует огромных материальных затрат. Речь идет как минимум о 5 миллиардах сомов (более 137 млн. дол.) на первом этапе". Отрицательную позицию в отношении латиницы занял и тогдашний президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, также связавший нежелательность перехода на латиницу с большими финансовыми затратами. Однако сторонники латинизации киргизского алфавита от этой идеи отнюдь не отказались.

Главным препятствием для них является именно отсутствие необходимых средств. "Казахстан может позволить себе перевести свой алфавит на латиницу, а Кыргызстан – нет, – заявила в декабре 2012 г. доктор филологических наук, профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Замира Дербишева, – Казахстан имеет более развитую экономику. Он является более независимым от России государством, поэтому может позволить себе такой демарш. У Кыргызстана иное положение. Он в финансовом плане зависит от России, и такой шаг с его стороны будет иметь негативный политический окрас. Кроме того, перевод на латиницу кыргызского алфавита является дорогим удовольствием, требующим больших затрат".

Кириллица против латиницы

Общественное мнение в Кыргызстане по этому чувствительному вопросу до конца не ясно. 14 апреля "Вечерний Бишкек" провел на улицах столицы экспресс-опрос, абсолютное большинство участников которого выступили против перехода на латиницу. Такой же результат показал онлайн опрос на сайте издания. Из семи с половиной сотен проголосовавших 75% выступили "против", 22% – "за" и около 3% не определились. Правда, следует иметь в виду, что и в том, и в другом случае речь идет о позиции русифицированного городского населения, которое отнюдь не составляет в республике большинства. Мнение периферийных районов, где преобладают не владеющие русским языком этнические кыргызы, может быть иным.

Не случайно в пользу перехода на латиницу высказываются, прежде всего, именно кыргызоязычные издания.

"Говоря по справедливости, писать на латинице по сравнению с кириллицей чрезвычайно легко и экономно, – утверждала в марте прошлого года газета "Кыргыз туусу", – Поэтому кыргызская молодежь большей частью предпочитает переписываться по телефону и в интернете латинскими буквами, так как считает, что гораздо удобней пользоваться латиницей. Более того, объемы написанных на латинице книг меньше, чем книг, написанных на кириллице. Кроме того, для учащихся, умеющих читать и писать латинскими буквами, легко обучиться английскому языку, который сейчас актуален".

"Это может сделать человек, который имеет волю, болеет за нацию, заботится о ее завтрашнем будущем, – заявил радио "Марал" в связи с планами Казахстана доктор филологических наук Сыртбай Мусаев, – Рано или поздно, но мы тоже должны перейти на латинскую графику. Поэтому как можно раньше надо начинать подготовку. Необходимо заранее продумать состав алфавита, буквенные обозначения". "Во-первых… в применяемом нами алфавите очень много букв, звуков, не соответствующих природе нашего языка, – отметил он, – …. Мы не можем расчленить йотированные слова на звуки, части слова, переносить, не знаем, сколько там слогов, потому что два звука обозначаются одной буквой…. Во-вторых, политический вопрос, то есть как можно раньше избавляться от влияния чужеродного языка, особенно русского".

Политическим мейнстримом такие идеи в Кыргызстане не являются, так как они вошли бы в слишком явный диссонанс с активной экономической помощью со стороны России. Но сторонники латинизации алфавита в интеллектуальных и политических кругах республики есть, и сдерживает их главным образом отсутствие денег.

"Евразия.Эксперт"

Александр Шустов

27.04.17