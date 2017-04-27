Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Два документальных фильма из Кыргызстана отобраны на фестиваль "Победили вместе" в СевастополеДва документальных фильма из Кыргызстана отобраны на фестиваль "Победили вместе" в СевастополеКыргызстанец, пытавшийся совершить суицид, в тяжелом состоянииКыргызстанец, пытавшийся совершить суицид, в тяжелом состоянии

Председатель Конституционной палаты участвует в конференции, посвященной 55-летию КС Турции

Источник:
http://kabar.kg/news/predsedat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422823-ru.html

Похожие новости

Председатель Конституционной палаты участвует в конференции, посвященной 55-летию Конституционного суда Турции

Военная прокуратура: Экс-председатель Военного суда предстанет перед судом

Экс-председатель Военного ответит перед законом за получение взятки в $50 тыс.

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на ЧАЭС

В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (фото)

27 апреля 2017, 10:03       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Председатель Конституционной палаты Эркинбека Мамыров с 25 по 28 апреля 2017 года в г.Анкара принимает участие в работе Международной конференции на тему "Конституционные суды как защитники основных прав", которая проходит в честь 55-летия Конституционного суда Турции. Об этом сообщила пресс-секретарь Конституционной палаты Назгуль Нурбекова.
Работа конференции проходит в рамках двух секционных заседаний: "Роль конституционных судов в балансе между защитой и свободой" и "Роль конституционных судов в защите основных прав в условиях чрезвычайного положения", а также круглого стола: "Взаимоотношения конституционных судов с законодательной, исполнительной и другими судебными органами".
В рамках конференции председатель Конституционной палаты выступит с тематическим докладом, в котором отмечается практика Конституционной палаты по защите и соблюдению основных прав граждан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум