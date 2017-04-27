Председатель Конституционной палаты участвует в конференции, посвященной 55-летию КС Турции

27 апреля 2017, 10:03 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Председатель Конституционной палаты Эркинбека Мамыров с 25 по 28 апреля 2017 года в г.Анкара принимает участие в работе Международной конференции на тему "Конституционные суды как защитники основных прав", которая проходит в честь 55-летия Конституционного суда Турции. Об этом сообщила пресс-секретарь Конституционной палаты Назгуль Нурбекова.

Работа конференции проходит в рамках двух секционных заседаний: "Роль конституционных судов в балансе между защитой и свободой" и "Роль конституционных судов в защите основных прав в условиях чрезвычайного положения", а также круглого стола: "Взаимоотношения конституционных судов с законодательной, исполнительной и другими судебными органами".

В рамках конференции председатель Конституционной палаты выступит с тематическим докладом, в котором отмечается практика Конституционной палаты по защите и соблюдению основных прав граждан.