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Два документальных фильма из Кыргызстана отобраны на фестиваль "Победили вместе" в Севастополе

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/dva-dokum...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422822-ru.html

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27 апреля 2017, 10:05       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Два документальных фильма из Кыргызстана отобраны на фестиваль "Победили вместе". Об этом говорится на сайте www.kyrgyzcinema.com.
Как отмечается, XIII международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" состоится в Севастополе с 14 по 20 мая.
В конкурс документальных фильмов "Отражение" включен фильм Адилета Каржоева "Спасибо, доктор" (Кыргызстан, Франция, Польша, 2016, 26 мин.). Герой фильма – знаменитый кыргызский хирург Эрнст Хашимович Акрамов.
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