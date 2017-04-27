Два документальных фильма из Кыргызстана отобраны на фестиваль "Победили вместе" в Севастополе

27 апреля 2017, 10:05 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Два документальных фильма из Кыргызстана отобраны на фестиваль "Победили вместе". Об этом говорится на сайте www.kyrgyzcinema.com.

Как отмечается, XIII международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" состоится в Севастополе с 14 по 20 мая.

В конкурс документальных фильмов "Отражение" включен фильм Адилета Каржоева "Спасибо, доктор" (Кыргызстан, Франция, Польша, 2016, 26 мин.). Герой фильма – знаменитый кыргызский хирург Эрнст Хашимович Акрамов.

Всего в данный конкурс было отобрано 14 картин из разных стран - России, Польши, Бельгии, Германии, Франции и др.

Во внеконкурсную программу "Киношколы" включен фильм Рысбая Садыкова "Уроки Айтматова" (ВГИК, 2017, 25 мин. 52 сек.). Это дипломная работа Рысбая Садыкова.

Как сообщил сам Рысбай Садыков, "Уроки Айтматова" - фильм биографический, о жизни великого писателя Чингиза Айтматова. В фильме принимают участие младшая сестра Чингиза Торекуловича - Роза Торекуловна и Народный артист КР, кинорежиссер Геннадий Базаров.