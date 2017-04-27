Президент Узбекистана и командующий Центкома ВС США обсудили вопросы сотрудничества

27 апреля 2017, 10:11 Комментарии

Ташкент, 27 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и командующий Центральным командованием Вооруженных сил США генерал Джозеф Леонард Вотел в среду обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимовыгодного и многопланового сотрудничества. Об этом сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

В центре внимания были вопросы узбекско-американского сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, особое внимание было уделено ситуацию в Афганистане и перспективам достижения мира в этой стране.

"США готов продолжить курс на динамичное развитие и укрепление узбекско-американских отношений", - подтвердил Джозеф Вотел.