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"Евразия.Эксперт": Кыргызстан перейдет на латиницу вслед за Казахстаном?"Евразия.Эксперт": Кыргызстан перейдет на латиницу вслед за Казахстаном?Президент Украины уволил своего посла в КыргызстанеПрезидент Украины уволил своего посла в Кыргызстане

Президент Узбекистана и командующий Центкома ВС США обсудили вопросы сотрудничества

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422821-ru.html

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27 апреля 2017, 10:11       Комментарии

Ташкент, 27 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и командующий Центральным командованием Вооруженных сил США генерал Джозеф Леонард Вотел в среду обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимовыгодного и многопланового сотрудничества. Об этом сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.
В центре внимания были вопросы узбекско-американского сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, особое внимание было уделено ситуацию в Афганистане и перспективам достижения мира в этой стране.
"США готов продолжить курс на динамичное развитие и укрепление узбекско-американских отношений", - подтвердил Джозеф Вотел.

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