Утвержден План подготовки к летнему турсезону в Кыргызстане на 2017 год

27 апреля 2017, 10:15 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Утвержден План подготовки к летнему туристическому сезону в Кыргызстане на 2017 год. Соответствующее решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии по координации вопросов развития туризма в КР, которое провела вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"Туризм – это одно из приоритетных направлений в экономическом развитии страны. Учитывая, что наша страна обладает большим туристическим потенциалам, необходимо планомерно двигаться по пути развития и совершенствования туристической индустрии, улучшения качества предоставляемых отдыхающим услуг. За последнее время в этом направлении сделано немало, однако многое еще только предстоит сделать", - подчеркнула она.

Вице-премьер-министр отметила, что индустрии туризма совершенствуется каждый год.

"Нам необходимо сделать акцент на развитии не только летнего отдыха на озере Иссык-Куль, но и других видов туризма, включая экстремальный, спортивный, культурно-познавательный, приключенческий, лечебный туризм. В этих направлениях предстоит большая кропотливая работа, в которой должны принять самое активное участие органы местного самоуправления и непосредственно туристические операторы. Вместе с тем следует поступательно работать над привлечением в страны туристов из других стран дальнего зарубежья, поток которых в настоящее время не отвечает нашим возможностям и потенциалу", - констатировала Ч.Султанбекова.

В ходе заседании был заслушан доклад заместитель министра – директора департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР Азамата Жаманкулова об итогах летнего и зимнего туристических сезонов 2016/2017 годов и утвержден План подготовки к летнему туристическому сезону 2017 года.