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В странах ЕАЭС появятся национальные и евразийские центры промышленных компетенций

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-stranak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422818-ru.html

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27 апреля 2017, 10:20       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. О создании инжинирингового центра в области станкостроения заявил помощник члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Владимир Мальцев на Красноярском экономическом форуме. Это один из пилотных проектов, объединяющих предприятия и научные центры двух и более стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Инициативы по созданию центров компетенции закреплены во многих решениях Комиссии. Они будут создаваться во всех странах Союза с учетом имеющегося багажа научных разработок и накопленного производственно-технического потенциала. В Беларуси, например, намечено развивать направления, связанные с металлорежущим инструментом, приводами, программным обеспечением, в России – с разработкой и производством ЧПУ, в Казахстане – с кадровым и инженерным обеспечением и литьем, а в Армении – с точной механикой и созданием датчиков позиционирования", – отметил в своем выступлении Владимир Мальцев. В настоящее время решается вопрос о финансировании таких крупных кооперационных проектов ЕАЭС Евразийским банком развития.
Задача ЕЭК – на системной основе сформировать инструменты и условия для создания таких центров компетенций. До конца 2018 года на базе национальных сегментов будут сформированы Евразийская сеть кооперации и субконтрактации и Евразийская сеть трансфера технологий. Это позволит безбарьерно осуществлять поставку комплектующих между предприятиями государств-членов, входящих в кооперационную цепочку.
"Мы даем бизнесу реальную возможность также включиться в создание и работу центров компетенции в рамках созданных Евразийских технологических платформ", – подчеркнул Владимир Мальцев. Он отметил, что промышленной блок Комиссии на системной основе ведет эту работу в машиностроении, легкой промышленности, радиоэлектронике, авиационной промышленности, ювелирной и строительной отраслях.
Выступая на круглом столе "Резонансные" законы. Зачем их принимают и как они работают?", представитель ЕЭК познакомил его участников с системой принятия решений в ЕЭК – от целеполагания до формирования проекта конкретного нормативного акта. Выстроенный порядок в Комиссии в промышленной сфере является "фильтром" учета позиций экспертных и бизнес-сообществ государств-членов для разрабатываемых и принимаемых Комиссией решений и одновременно "точками входа" инициатив заинтересованных профессиональных сообществ.
"Комиссия стремится к выстраиванию архитектуры нормотворческой вертикали, чтобы максимально полно соблюдался принцип учета баланса интересов и прозрачности принимаемых решений производителей промышленной продукции и ее потребителей. Данный тезис неоднократно подтвердил свою жизнеспособность особенно при учете интересов промышленности в таких сферах полномочий Комиссии, как антидемпинговые расследования, техническое и таможенно-тарифное регулирование", – заявил Владимир Мальцев в конце выступления.
Пресс-служба ЕЭК

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