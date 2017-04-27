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В Ташкенте обсудили перспективы кыргызско-узбекского сотрудничества в сфере народной дипломатии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422817-ru.html

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27 апреля 2017, 10:23       Комментарии

Ташкент, 27 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков и вновь избранный председатель общества дружбы "Узбекистан-Кыргызстан", председатель союза писателей Узбекистана Мухаммад Али во вторник обсудили состояние и перспективы кыргызско-узбекского сотрудничества в сфере народной дипломатии. Об этом накануне сообщили корреспонденту ИА "Кабар" в посольстве КР в Ташкенте.
Стороны отметили о необходимости реализации совместных мероприятий в целях укрепления культурных связей между Кыргызстаном и Узбекистаном. В данном контексте стороны согласились с целесообразностью использовать весь потенциал взаимодействия Ассамблеи народов Кыргызстана с соответствующими общественными организациями Узбекистана.
Отмечено важность проведению круглых столов, обмена визитами театральных трупп, издания сборников произведений кыргызских и узбекских авторов в дальнейшем развитии и укреплении кыргызско-узбекского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
Рассмотрели возможность проведения в 2018 году совместных проектов, приуроченных празднованию 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, 90-летия со дня рождения Чынгыза Айтматова.
Д.Сыдыков поздравил Мухаммада Али с избранием на ответственную должность и пожелал успехов в его творческой и общественной деятельности.

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