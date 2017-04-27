В Ташкенте обсудили перспективы кыргызско-узбекского сотрудничества в сфере народной дипломатии

27 апреля 2017, 10:23 Комментарии

Ташкент, 27 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков и вновь избранный председатель общества дружбы "Узбекистан-Кыргызстан", председатель союза писателей Узбекистана Мухаммад Али во вторник обсудили состояние и перспективы кыргызско-узбекского сотрудничества в сфере народной дипломатии. Об этом накануне сообщили корреспонденту ИА "Кабар" в посольстве КР в Ташкенте.

Стороны отметили о необходимости реализации совместных мероприятий в целях укрепления культурных связей между Кыргызстаном и Узбекистаном. В данном контексте стороны согласились с целесообразностью использовать весь потенциал взаимодействия Ассамблеи народов Кыргызстана с соответствующими общественными организациями Узбекистана.

Отмечено важность проведению круглых столов, обмена визитами театральных трупп, издания сборников произведений кыргызских и узбекских авторов в дальнейшем развитии и укреплении кыргызско-узбекского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Рассмотрели возможность проведения в 2018 году совместных проектов, приуроченных празднованию 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, 90-летия со дня рождения Чынгыза Айтматова.

Д.Сыдыков поздравил Мухаммада Али с избранием на ответственную должность и пожелал успехов в его творческой и общественной деятельности.