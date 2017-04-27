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Торага Жогорку Кенеша обсудил ряд инвестиционных проектов с иранской стороной

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422816-ru.html

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27 апреля 2017, 10:31       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым в ходе официального визита в Исламскую Республику Иран посетила ряд производственных объектов.
В частности делегация Жогорку Кенеша посетила крупный автомобилестроительный завод Ирана "Иран-Ходру" и ознакомилась с его производственным процессом, сообщает пресс-служба ЖК КР.
Ч.Турсунбеков на переговорах с вице-президентом автомобилестроительной компании Саидом Тафазоли отметил, что одним из возможных путей сотрудничества Кыргызстана и Ирана является осуществление совместных инвестиционных проектов. Как отметил Ч.Турсунбеков, учитывая промышленно-технические возможности компании "Иран-Ходру", подобное сотрудничество будет приветствоваться кыргызской стороной.
"Руководство Кыргызстана заинтересовано в привлечении инвестиций в страну и Жогорку Кенеш на законодательном уровне готов создать все необходимые условия для этого", - подчеркнул спикер.
Вице-президент компании С.Тафазоли в свою очередь отметил, что иранская сторона заинтересована в сотрудничестве с Кыргызстаном в частности в открытии совместного предприятия по выпуску автомашин. "Надеемся на развитие двусторонних отношений и у нас есть все возможности для использования нашего производственного потенциала", - подчеркнул он и добавил, что иранская сторона надеется на поддержку парламента Кыргызстана в данном вопросе.
Также в рамках официального визита делегация Жогорку Кенеша посетила завод молочной продукции и мясной комбинат "Кале" в провинции Мазендеран. В ходе осмотра данных двух объектов была отмечена возможность взаимовыгодного сотрудничества Кыргызстана и Ирана в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, учитывая полученный Кыргызстаном в 2016 году статус "ВСП+".
Напомним, что с 23 по 27 апреля т.г. проходит официальный визит парламентской делегации во главе с Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбековым в г.Тегеран (Исламская Республика Иран). В состав данной делегации вошли депутаты Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, Исланбек Сарсейитов, Данияр Аттокуров, Жыргалбек Турускулов и Абдимуктар Маматов.

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