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Украинка рассказала, почему представляет КР на конкурсе красоты в Дубае

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422814-ru.html

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27 апреля 2017, 9:56       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Профессиональная модель из Украины Алиса Саросек рассказала, почему представляет Кыргызстан на международном конкурсе красоты Queen of USSR Dubai - 2017, который проходит в Дубае.
Как оказалась, Алиса согласилась не только из-за отсутствия кыргызстанок. Для нее наша страна не чужая.
"Моя бабушка родилась в Кыргызстане, поэтому я представляю именно его. Этот конкурс еще больше сблизил меня со страной моих предков", - сообщила Саросек.
По результатам онлайн-голосования Алиса на втором месте из 17. Лидирует представительница Молдовы, а Саросек отстает от нее всего на несколько голосов.
В недавнем интервью организатор конкурса Ольга Пищикова объяснила причину нынешнего выбора тем, что кыргызстанок, заинтересованных в участии, не было. Большинство конкурсанток представляют народности из стран бывшего СССР и проживают в Дубае.
Международный смотр красавиц Queen of USSR Dubai - 2017 стартовал в начале апреля. Финал состоится 13 мая.
Алиса родом из Одессы, но в данный момент проживает в Дубае. В 2011 году она становилась финалисткой конкурса красоты Miss Ukraine South.

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