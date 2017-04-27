Украинка рассказала, почему представляет КР на конкурсе красоты в Дубае

27 апреля 2017, 9:56 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Профессиональная модель из Украины Алиса Саросек рассказала, почему представляет Кыргызстан на международном конкурсе красоты Queen of USSR Dubai - 2017, который проходит в Дубае.

Как оказалась, Алиса согласилась не только из-за отсутствия кыргызстанок. Для нее наша страна не чужая.

"Моя бабушка родилась в Кыргызстане, поэтому я представляю именно его. Этот конкурс еще больше сблизил меня со страной моих предков", - сообщила Саросек.

По результатам онлайн-голосования Алиса на втором месте из 17. Лидирует представительница Молдовы, а Саросек отстает от нее всего на несколько голосов.

В недавнем интервью организатор конкурса Ольга Пищикова объяснила причину нынешнего выбора тем, что кыргызстанок, заинтересованных в участии, не было. Большинство конкурсанток представляют народности из стран бывшего СССР и проживают в Дубае.

Международный смотр красавиц Queen of USSR Dubai - 2017 стартовал в начале апреля. Финал состоится 13 мая.

Алиса родом из Одессы, но в данный момент проживает в Дубае. В 2011 году она становилась финалисткой конкурса красоты Miss Ukraine South.