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Новости Кыргызстана

Уволен посол Украины в Кыргызстане Николай ДорошенкоУволен посол Украины в Кыргызстане Николай ДорошенкоКыргызстанец пытался повеситься на стройке в Питере из-за семейных проблемКыргызстанец пытался повеситься на стройке в Питере из-за семейных проблем

Порошенко уволил посла Украины в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/porosh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422813-ru.html

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27 апреля 2017, 9:49       Комментарии

Президент Петр Порошенко уволил Николая Дорошенко с должности посла Украины в Кыргызстане, сообщают местные СМИ, со ссылкой на указ №117 от 26 апреля.
"Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызской Республике", – сказано в нем.
Причина увольнения в документе не указана.
Николай Дорошенко родился в селе Старая Оржица Киевской области 23 декабря 1958 года.
Образование:
В 1981 году окончил Киевский государственный педагогический институт им. А.М.Горького, исторический факультет. Кандидат исторических наук, доцент.
В 2001 году – Сертификат об участии в программе Гарвардского университета (Соединенные Штаты Америки) "Риски, вызовы и перспективы сотрудничества в Черноморском регионе".
2002 год – Диплом Школы управления им. Джона Ф.Кеннеди Гарвардского университета (Соединенные Штаты Америки) по программе повышения квалификации государственных служащих высокого уровня по вопросам безопасности в Черноморско-Каспийском регионе.
Профессиональная деятельность:
С 1981 по 1995 г. – преподавательская и научно-педагогическая работа.
С 1995 по 1997 г. – Первый секретарь, заведующий отделом России Министерства иностранных дел Украины.
С 1997 по 1999 г. – Заведующий отделом стран СНГ, Азии, Африки и стран Латинской Америки Управления внешней политики Администрации Президента Украины.
С 1999 по 2004 г. – Заведующий отделом, заместитель руководителя Управления внешнеполитических аспектов национальной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).
С 2004 по 2005 г. – Советник-посланник Посольства Украины в Российской Федерации.
С 2005 по 2007 г. – предпринимательская деятельность.
С 2007 по 2012 г. – Проректор по международному сотрудничеству Национального университета государственной налоговой службы Украины.
С 2012 по 2015 г. – заместитель директора Департамента, Директор Департамента, Посол по особам поручениям.
Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса.
Женат, имеет дочь.

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