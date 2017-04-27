Порошенко уволил посла Украины в Кыргызстане

27 апреля 2017, 9:49 Комментарии

Президент Петр Порошенко уволил Николая Дорошенко с должности посла Украины в Кыргызстане, сообщают местные СМИ, со ссылкой на указ №117 от 26 апреля.

"Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызской Республике", – сказано в нем.

Причина увольнения в документе не указана.

Николай Дорошенко родился в селе Старая Оржица Киевской области 23 декабря 1958 года.

Образование:

В 1981 году окончил Киевский государственный педагогический институт им. А.М.Горького, исторический факультет. Кандидат исторических наук, доцент.

В 2001 году – Сертификат об участии в программе Гарвардского университета (Соединенные Штаты Америки) "Риски, вызовы и перспективы сотрудничества в Черноморском регионе".

2002 год – Диплом Школы управления им. Джона Ф.Кеннеди Гарвардского университета (Соединенные Штаты Америки) по программе повышения квалификации государственных служащих высокого уровня по вопросам безопасности в Черноморско-Каспийском регионе.

Профессиональная деятельность:

С 1981 по 1995 г. – преподавательская и научно-педагогическая работа.

С 1995 по 1997 г. – Первый секретарь, заведующий отделом России Министерства иностранных дел Украины.

С 1997 по 1999 г. – Заведующий отделом стран СНГ, Азии, Африки и стран Латинской Америки Управления внешней политики Администрации Президента Украины.

С 1999 по 2004 г. – Заведующий отделом, заместитель руководителя Управления внешнеполитических аспектов национальной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

С 2004 по 2005 г. – Советник-посланник Посольства Украины в Российской Федерации.

С 2005 по 2007 г. – предпринимательская деятельность.

С 2007 по 2012 г. – Проректор по международному сотрудничеству Национального университета государственной налоговой службы Украины.

С 2012 по 2015 г. – заместитель директора Департамента, Директор Департамента, Посол по особам поручениям.

Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса.

Женат, имеет дочь.