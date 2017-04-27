27 апреля 2017, 10:00 Комментарии

Кыргызстанец, пытавшийся совершить суицид, в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба посольства КР в России.

По данным диппредставительства, накануне сотрудник канцелярии посольства КР Санкт-Петербурге посетила его в городской больнице.

"Гражданин Кыргызстана Ы.М., 1995 года рождения, обнаружен повешенным на стройке по Дунайскому проспекту Санкт-Петербурга. По данным лечащих врачей-реаниматологов, состояние молодого человека оценивается как крайне тяжелое. Пациент подключен к аппарату искусственного дыхания. Больного уже навестили родственники. По их словам, инцидент произошел на почве бытовой ссоры в семье", – говорится в сообщении.

Вопрос находится на контроле посольства.