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Кыргызстанец, пытавшийся совершить суицид, в тяжелом состоянии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422812-ru.html

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27 апреля 2017, 10:00       Комментарии

Кыргызстанец, пытавшийся совершить суицид, в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба посольства КР в России.
По данным диппредставительства, накануне сотрудник канцелярии посольства КР Санкт-Петербурге посетила его в городской больнице.
"Гражданин Кыргызстана Ы.М., 1995 года рождения, обнаружен повешенным на стройке по Дунайскому проспекту Санкт-Петербурга. По данным лечащих врачей-реаниматологов, состояние молодого человека оценивается как крайне тяжелое. Пациент подключен к аппарату искусственного дыхания. Больного уже навестили родственники. По их словам, инцидент произошел на почве бытовой ссоры в семье", – говорится в сообщении.
Вопрос находится на контроле посольства.

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