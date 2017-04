Мощные взрывы прогремели у аэропорта Дамаска

27 апреля 2017, 9:38 Комментарии

Около аэропорта столицы Сирии Дамаска рано утром в четверг прогремела серия взрывов. Видео осветивших ночное небо разрывов опубликовано в соцсетях.

Как пишет NewsRu.com, предположительно, взрывы стали следствием бомбардировки, осуществленной израильскими ВВС.

Spectator Index сообщает, что взрывы произошли на складах недалеко от аэропорта.[

Unconfirmed Reports of Multiple 'Explosions' Near Damascus International Airport in Syria pic.twitter.com/tvHYFSTOHU

- Breaking911 (@Breaking911) 27 апреля 2017 г.

Наблюдатели отмечают, что израильские ВВС регулярно наносят удары по объектам, которые, предположительно, используются боевиками организации "Хизбаллах", которая поддерживает наступательные операции сирийской правительственной армии.