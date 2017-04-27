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Мощные взрывы прогремели у аэропорта Дамаска

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358970_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422811-ru.html

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27 апреля 2017, 9:38       Комментарии

Около аэропорта столицы Сирии Дамаска рано утром в четверг прогремела серия взрывов. Видео осветивших ночное небо разрывов опубликовано в соцсетях.
Как пишет NewsRu.com, предположительно, взрывы стали следствием бомбардировки, осуществленной израильскими ВВС.
Spectator Index сообщает, что взрывы произошли на складах недалеко от аэропорта.[
Unconfirmed Reports of Multiple 'Explosions' Near Damascus International Airport in Syria pic.twitter.com/tvHYFSTOHU
- Breaking911 (@Breaking911) 27 апреля 2017 г.
Наблюдатели отмечают, что израильские ВВС регулярно наносят удары по объектам, которые, предположительно, используются боевиками организации "Хизбаллах", которая поддерживает наступательные операции сирийской правительственной армии.

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