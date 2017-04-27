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Венесуэла выходит из Организации американских государств

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358968_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422810-ru.html

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10.59: когда государство "дает заднюю"

27 апреля 2017, 9:41       Комментарии

27 апреля стартует процедура выхода Венесуэлы из Организации американских государств, заявила глава МИД страны Делси Родригес.
Венесуэла окажется единственной страной Америки, не входящей в ОАГ, передает Би-би-си.
"Мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца", - сказала министр в телевизионном обращении.
26 апреля постоянный совет Организации американских государств принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.
До этого глава МИД Венесуэлы говорила, что получила от президента страны Николаса Мадуро инструкции о начале выхода Венесуэлы из ОАГ, если такое заседание будет созвано.
В Венесуэле продолжается масштабный политический и экономический кризис. Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы принимают участие в акциях протеста в столице Каракасе и еще в 20 городах страны.
Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.
Оппозиция считает, что политика президента-социалиста Николаса Мадуро привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод. Президент утверждает, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот с помощью США и средств массовой информации.
Политический кризис отягощается сложной экономической ситуацией. В Венесуэле наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.

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