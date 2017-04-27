Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С жителями сел Ысык-Атинского района, не охваченных ЦТВ, провели разъяснительную работуС жителями сел Ысык-Атинского района, не охваченных ЦТВ, провели разъяснительную работуВенесуэла выходит из Организации американских государствВенесуэла выходит из Организации американских государств

Кыргызстанец пытался повеситься на стройке в Питере из-за семейных проблем

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358971_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422809-ru.html

Похожие новости

Club INFOX провел 4-й бизнес-форум "Кыргызстан-Болгария"

Международные организации просят провести в Кыргызстане фольклорный фестиваль

Исаков: Человек с богатой духовной культурой занимает главное место в стратегии развития Кыргызстана

Евросоюз запускает программу по борьбе с наркотиками и организованной преступностью в ЦА, Кыргызстан станет региональным центром

Утвержден План подготовки к летнему турсезону в Кыргызстане на 2017 год

27 апреля 2017, 9:43       Комментарии

23-летний гражданин Кыргызстана Ы.М., работавший в Питере, пытался покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе кыргызского посольства в России.
Инцидент произошел 23 апреля. Молодой человек пытался повеситься на строительном объекте, где он работал. Его обнаружили вовремя и доставили в городскую больницу Санкт-Петербурга.
По словам лечащих врачей-реаниматологов, состояние парня оценивается как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственного дыхания.
Больного уже навестили родственники. По их словам, инцидент произошел на почве бытовой ссоры в семье.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум