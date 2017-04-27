Кыргызстанец пытался повеситься на стройке в Питере из-за семейных проблем

27 апреля 2017, 9:43 Комментарии

23-летний гражданин Кыргызстана Ы.М., работавший в Питере, пытался покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе кыргызского посольства в России.

Инцидент произошел 23 апреля. Молодой человек пытался повеситься на строительном объекте, где он работал. Его обнаружили вовремя и доставили в городскую больницу Санкт-Петербурга.

По словам лечащих врачей-реаниматологов, состояние парня оценивается как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Больного уже навестили родственники. По их словам, инцидент произошел на почве бытовой ссоры в семье.