США ужесточают санкции в отношении Северной Кореи

27 апреля 2017, 9:53 Комментарии

Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи направлена на то, чтобы оказать давление на Пхеньян и заставить его отказаться от своих программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом, как передает Лента.ру со ссылкой на Reuters, говорится в совместном заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора Национальной разведки Дэна Коатса.

Добиваться своих целей Вашингтон намерен путем ужесточения санкций. В то же время, как заявила администрация, США открыты для переговоров.

"Соединенные Штаты стремятся к стабильности и мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы по-прежнему готовы к переговорам по достижению этой цели, но мы по-прежнему готовы защищать себя и своих союзников", - подчеркивается в заявлении.

Ситуация на Корейском полуострове в настоящее время является одной из самых напряженных тем международной политики. Ранее сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание.

КНДР в ответ заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что Вашингтон в настоящий момент не намерен использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточится на оказании дипломатического и санкционного давления.