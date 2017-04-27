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В Бишкеке четвероногий отправитель принес письмо на почту

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358973_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422807-ru.html

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В Кыргызстане собака пришла на почту отправить письмо (видео)

27 апреля 2017, 9:59       Комментарии

На просторах интернета появилось забавное видео. По сообщению автора съемки, собака принесла письмо на почту. Причем на конверте есть данные получателя.
Интересный случай произошел в отделении связи Бишкека № 33. Четвероногий друг несколько дней находился возле здания. Затем сотрудники почтового отделения решили посмотреть, что за конверт принес пес. В итоге после коллективного совещания было принято решение отправить письмо по указанному адресу.
"Мы два дня наблюдаем за этой собакой, она крутится возле нашей почты, и утром я открыла двери - опять эта собака стоит и возле нее лежит какое-то письмо. Я взяла письмо, там был указан адрес, мы с коллегами посовещались и отправили это письмо по адресу. Правда, чья это собака, неизвестно", - рассказала сотрудница почты.

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