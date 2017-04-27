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Деревня, выставленная на продажу за £20 млн, нашла покупателя

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358972_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422806-ru.html

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27 апреля 2017, 10:08       Комментарии

Английская деревня Уэст Хэслертон в графстве Норт-Йоркшир, выставленная на продажу в 2016 году за стартовую цену 20 миллионов фунтов (около 26 млн долларов), продана, пишет Би-би-си.
В деревне 43 дома, а кроме них - большая усадьба с 21 комнатой и 2 116 акров земли.
На протяжении 150 лет деревней владела одна и та же семья; населенный пункт был выставлен на продажу после того, как в 2010 году скончалась последняя владелица, 84-летняя Ив Дануэй. Ее наследники решили избавиться от собственности.
Новым владельцем деревни стала британская инвестиционная компания Albanwise.
Сумма, за которую в итоге была продана деревня Уэст Хэслертон, не называется.
Когда поселок был выставлен на продажу, его жители назвали это концом эпохи.
Владелица деревни Ив Доунэй, унаследовавшая деревню в 60-е годы XX века от своего отца, на протяжении долгих лет поддерживала цены для арендаторов жилья на низком уровне, что, по словам местных жителей, способствовало процветанию поселка.
Ежегодно деревня приносит около 388 тыс. фунтов дохода.

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