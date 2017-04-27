Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIСША успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIПокупателям квартир в Бишкеке организуют автобусный турПокупателям квартир в Бишкеке организуют автобусный тур

С жителями сел Ысык-Атинского района, не охваченных ЦТВ, провели разъяснительную работу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s-zhiteli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422805-ru.html

Похожие новости

Парламент сегодня рассмотрит отчет о работе правительства за 2016 год

Вице-спикер ЖК А.Омурбекова провела ряд встреч с парламентариями из Таджикистана, Шри-Ланки, Колумбии, Камбоджи, Уганды и Марокко

Кыргызстан может провести фестиваль культур со странами ЕС — Сакмунвонг

Премьер С.Жээнбеков провел совещание по обсуждению текущего состояния автодорог

Премьер 27 апреля представит отчет о работе правительства за 2016 год Жогорку Кенешу

27 апреля 2017, 9:49       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. С жителями сел Ысык-Атинского района Чуйской области, не охваченных цифровым телевидением, провели разъяснительную работу, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
По ее информации, встречи с местными жителями прошла накануне. В частности, мероприятия по информированию местных жителей прошли в селах Уч-Эмчек, Нооруз, Алмалуу, Тогуз-Булак, Карагай-Булак, Таш-Башат, Горная Серафимовка, Жогорку Ичке-Суу и Ичке-Суу.
На встречах заместитель министра культуры Айнура Темирбекова и технические специалисты ОАО "РПО РМТР" разъяснили местному населению, что подключаться к цифровому телевидению их населенные пункты будут с момента установки цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов (ЦАТР) и наглядно показали как процесс подключения ресивера к телевизору.
Стоит отметить, что первая партия цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов (ЦАТР) в количестве 9 единиц прибыла в республику, часть которых будет установлена в селах Чуйской области.
До подключения оборудования цифрового вещания, аналоговые АТР в этих селах отключаться не будут.
Вместе с тем присутствующим рассказали, что Социальный пакет телеканалов можно видеть, подключившись к спутнику Евталсат 70.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум