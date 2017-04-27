С жителями сел Ысык-Атинского района, не охваченных ЦТВ, провели разъяснительную работу

27 апреля 2017, 9:49 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. С жителями сел Ысык-Атинского района Чуйской области, не охваченных цифровым телевидением, провели разъяснительную работу, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее информации, встречи с местными жителями прошла накануне. В частности, мероприятия по информированию местных жителей прошли в селах Уч-Эмчек, Нооруз, Алмалуу, Тогуз-Булак, Карагай-Булак, Таш-Башат, Горная Серафимовка, Жогорку Ичке-Суу и Ичке-Суу.

На встречах заместитель министра культуры Айнура Темирбекова и технические специалисты ОАО "РПО РМТР" разъяснили местному населению, что подключаться к цифровому телевидению их населенные пункты будут с момента установки цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов (ЦАТР) и наглядно показали как процесс подключения ресивера к телевизору.

Стоит отметить, что первая партия цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов (ЦАТР) в количестве 9 единиц прибыла в республику, часть которых будет установлена в селах Чуйской области.

До подключения оборудования цифрового вещания, аналоговые АТР в этих селах отключаться не будут.

Вместе с тем присутствующим рассказали, что Социальный пакет телеканалов можно видеть, подключившись к спутнику Евталсат 70.