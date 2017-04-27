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С жителями сел Ысык-Атинского района, не охваченных ЦТВ, провели разъяснительную работуС жителями сел Ысык-Атинского района, не охваченных ЦТВ, провели разъяснительную работу

США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ssha-uspe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422804-ru.html

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27 апреля 2017, 9:58       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Американские военные в среду успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил страны, сообщила пресс-служба ВВС США.
По ее данным, запуск ракеты произошел в ночь на среду с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.
Как отмечается, "боеголовка ракеты успешно долетела до полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) примерно в 4,2 тысячи миль от места старта".
Подчеркивается, что за испытание отвечали подразделения ВВС США в штатах Вайоминг, Монтана и Небраска.
Ранее представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявила, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.
В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.
МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.
Источник РИА Новости

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