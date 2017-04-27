Представители МИД стран ОДКБ обсудили вопросы угрозы безопасности государств, исходящие с территории Афганистана

27 апреля 2017, 8:25 Комментарии

В Москве 26 апреля состоялось заседание рабочей группы по Афганистану при совете министров иностранных дел стран ОДКБ. Об этом сообщили в секретариате Организации.

Обсуждены вопросы, связанные с военно-политической ситуацией в Афганистане, угрозы безопасности государств-членов ОДКБ, исходящие с территории этой страны. Констатированы активизация деятельности ИГИЛ и других террористических организаций на территории Афганистана, тенденция к переносу нестабильности с юга на север страны, растущая угроза экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности ОДКБ.

Подчеркнута необходимость консолидации усилий стран ОДКБ на афганском направлении в рамках Организации, на двусторонней основе и в формате профильных международных площадок. В этом контексте выражена поддержка усилиям по содействию национальному примирению в Афганистане в рамках Московского формата.

Очередное заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ планируется провести в четвертом квартале 2017 года.

Заседание прошло с участием заместителя генерального секретаря ОДКБ А.Г.Бадаляна, национальных координаторов по Афганистану и постпредов государств - членов ОДКБ под председательством национального координатора Беларуси по Афганистану А.М.Чесновского. По приглашению секретариата ОДКБ в заседании принял также участие специальный представитель генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии П.Драганов.