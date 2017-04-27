Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жээнбеков: Необходимо в корне менять подход к строительству и ремонту дорогЖээнбеков: Необходимо в корне менять подход к строительству и ремонту дорогСегодня тепло, завтра дожди. В Кыргызстане ожидаются осадкиСегодня тепло, завтра дожди. В Кыргызстане ожидаются осадки

Председатель Конституционной палаты участвует в конференции, посвященной 55-летию Конституционного суда Турции

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422802-ru.html

Похожие новости

Военная прокуратура: Экс-председатель Военного суда предстанет перед судом

Экс-председатель Военного ответит перед законом за получение взятки в $50 тыс.

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на ЧАЭС

В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (фото)

Счетной палатой проведен аудит деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз"

27 апреля 2017, 9:23       Комментарии

Председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров 25-28 апреля принимает участие в международной конференции на тему "Конституционные суды как защитники основных прав" в Анкаре, которая проходит в честь 55-летия Конституционного суда Турции.
Как сообщила пресс-служба Конституционной палаты, работа конференции проходит в рамках двух секционных заседаний "Роль конституционных судов в балансе между защитой и свободой" и "Роль конституционных судов в защите основных прав в условиях чрезвычайного положения", а также круглого стола "Взаимоотношения конституционных судов с законодательной, исполнительной и другими судебными органами".
Э.Мамыров выступит с тематическим докладом, в котором отмечается практика Конституционной палаты по защите и соблюдению основных прав граждан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум