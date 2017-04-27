Председатель Конституционной палаты участвует в конференции, посвященной 55-летию Конституционного суда Турции

27 апреля 2017, 9:23 Комментарии

Председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров 25-28 апреля принимает участие в международной конференции на тему "Конституционные суды как защитники основных прав" в Анкаре, которая проходит в честь 55-летия Конституционного суда Турции.

Как сообщила пресс-служба Конституционной палаты, работа конференции проходит в рамках двух секционных заседаний "Роль конституционных судов в балансе между защитой и свободой" и "Роль конституционных судов в защите основных прав в условиях чрезвычайного положения", а также круглого стола "Взаимоотношения конституционных судов с законодательной, исполнительной и другими судебными органами".

Э.Мамыров выступит с тематическим докладом, в котором отмечается практика Конституционной палаты по защите и соблюдению основных прав граждан.