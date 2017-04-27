Positiff: В столице возобновят 3 троллейбусных маршрута, в Баткене зацвел цветок "Айгуль"

27 апреля 2017, 8:07 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели! АКИpress представляет подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за прошедший день.
В Баткенской области расцвел цветок "Айгуль".
С началом цветения на горе Айгул-Тоо увеличилось количество посетителей. Посмотреть на "Айгуль", который произрастает только в этом регионе и цветет 15-20 дней в году, приезжают не только местные жители, но и иностранные туристы.
В дни цветения "Айгуль" гору ежедневно посещают более 1000 человек.
В Бишкек планируют привезти 50 новых троллейбусов и 300 автобусов.
Кыргызстан занял 89 место в рейтинге свободы прессы, который ежегодно составляют эксперты международной организации "Репортеры без границ".
Кыргызстанцы завоевали 21 медаль на чемпионате Центральной Азии по карате-до шотокан.
В Ошском государственном университете 25 апреля прошел конкурс красоты "ОшГУ Периси-2017". Самая красивая студентка получила путевку в Дубай. Видео и фотографии можно посмотреть в материале по ссылке.
Системный администратор из Бишкека Рысбек Курманов получил 80 тыс. рублей от передачи "Что? Где? Когда?". Эфир прошел в воскресенье, 23 апреля.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 27 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков.
Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.
В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +18...+23
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +18...+23
Баткенская область
ночью: +9...+14
днем: +20...+25
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +20...+25
Иссык-Кульская область
ночью: +4...+9
днем: +16...+21
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +17...+22
В Бишкеке ночью без осадков, днем временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +21...+23.