Positiff: В столице возобновят 3 троллейбусных маршрута, в Баткене зацвел цветок "Айгуль"

27 апреля 2017, 8:07 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! АКИpress представляет подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за прошедший день.

В Баткенской области расцвел цветок "Айгуль".

С началом цветения на горе Айгул-Тоо увеличилось количество посетителей. Посмотреть на "Айгуль", который произрастает только в этом регионе и цветет 15-20 дней в году, приезжают не только местные жители, но и иностранные туристы.

В дни цветения "Айгуль" гору ежедневно посещают более 1000 человек.

В Бишкек планируют привезти 50 новых троллейбусов и 300 автобусов.

Кыргызстан занял 89 место в рейтинге свободы прессы, который ежегодно составляют эксперты международной организации "Репортеры без границ".

Кыргызстанцы завоевали 21 медаль на чемпионате Центральной Азии по карате-до шотокан.

В Ошском государственном университете 25 апреля прошел конкурс красоты "ОшГУ Периси-2017". Самая красивая студентка получила путевку в Дубай. Видео и фотографии можно посмотреть в материале по ссылке.

Системный администратор из Бишкека Рысбек Курманов получил 80 тыс. рублей от передачи "Что? Где? Когда?". Эфир прошел в воскресенье, 23 апреля.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 27 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков.

Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +18...+23

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +18...+23

Баткенская область

ночью: +9...+14

днем: +20...+25

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +20...+25

Иссык-Кульская область

ночью: +4...+9

днем: +16...+21

Нарынская область

ночью: +1...+6

днем: +17...+22

В Бишкеке ночью без осадков, днем временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +21...+23.