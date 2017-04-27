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Negatiff: Убийство беременной кыргызстанки в России, преподаватель столичного вуза обвиняется в мошенничестве, "доска позора" автомобилистов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422800-ru.html

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27 апреля 2017, 8:14       Комментарии

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