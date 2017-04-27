Negatiff: Убийство беременной кыргызстанки в России, преподаватель столичного вуза обвиняется в мошенничестве, "доска позора" автомобилистов

27 апреля 2017, 8:14 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.

Преподаватель столичного вуза обвиняется в том, что обещал студенту за 45 тыс. сомов помочь защитить дипломную работу.

В Московской области России задушили беременную кыргызстанку. Девушка была на 6 месяце беременности. В квартире вместе с ней проживали еще четверо граждан Кыргызстана.

Кроме того, в городе Москва в ночь с 17 на 18 апреля смертельные ножевые ранения получил гражданин Кыргызстана, 1967 года рождения.

Редакция сайта "Репортер" публикует очередную часть рубрики "Доска позора".

Читатели присылают жалобы на водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Они просят УПМ и другие соответствующие службы наказать нарушителей и дать ответы на их жалобы.

Предлагаем ознакомиться с очередными автовладельцами, которые нарушают ПДД, пересекая двойную сплошную полосу, выезжают на красный сигнал светофора, паркуются на тротуарах, загораживают пешеходный переход.

В Волгограде женщина укусила насильника из Узбекистана и выбежала голой на улицу.