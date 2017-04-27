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Когда будет выпускной? — дату назначило Министерство образования

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422798-ru.html

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27 апреля 2017, 9:34       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Торжественные мероприятия, посвященные завершению средних школ, пройдут 20 июня, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Кыргызстана. Церемония выдачи аттестатов начнется во всех школах в 10.00.
Для выпускников 9-х классов мероприятия пройдут 24 июня. Соответствующий приказ подписала глава Минобрнауки Гульмира Кудайбердиева.
"Запрещено проводить выпускные в вечернее и ночное время на территории школ, в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе. Персональную ответственность за обеспечения порядка и охрану жизни выпускников во время мероприятий будут нести директора школ и педагоги", - отмечает Министерство образования.
В дни проведения выпускных будут организованы круглосуточные дежурства работников отделов безопасности, служб безопасности школ, правоохранительных органов и родителей.
Ведомство также напоминает, что за незаконные денежные сборы будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности директоров школ.

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