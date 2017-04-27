Жээнбеков поручил Минтрансу в корне изменить систему деятельности и улучшать кадры

27 апреля 2017, 9:16 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков накануне провел совещание по обсуждению текущего состояния автомобильных дорог в стране, сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, подрядные организации по дорожному строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию дорог не несут ответственности за свою работу из-за короткого гарантийного срока. Или как показывает практика, выигрывает компания, предложившая самый дешевый ямочный ремонт, которая не выдерживает и года эксплуатации.

"В этой связи премьер потребовал от Минтрансдора усилить работу по соблюдению и контролю качества выполняемых работ, не дать возможности неэффективному использованию финансовых ресурсов. Вместе с тем он поручил руководству ведомства в корне изменить систему деятельности, улучшив кадровый вопрос. Кроме того, поручено решить вопрос, связанный с большегрузными машинами, в том числе над этим вопросом также должна провести соответствующую работу Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями", – говорится в сообщении.

Жээнбеков отметил, что большой вред дорогам наносят перевозчики крупногабаритных грузовых машин, которые скрывают настоящий вес перевозимого ими груза.

"Благодаря им и тем, кто укрывает и содействует им, рушатся дороги, в том числе и новые. Каждый руководитель всех соответствующих структур будет нести персональную ответственность за допущение перечисленных нарушений", – заключил он.