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Жээнбеков поручил Минтрансу в корне изменить систему деятельности и улучшать кадры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/zheenb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422797-ru.html

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27 апреля 2017, 9:16       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков накануне провел совещание по обсуждению текущего состояния автомобильных дорог в стране, сообщает пресс-служба правительства.
По ее данным, подрядные организации по дорожному строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию дорог не несут ответственности за свою работу из-за короткого гарантийного срока. Или как показывает практика, выигрывает компания, предложившая самый дешевый ямочный ремонт, которая не выдерживает и года эксплуатации.
"В этой связи премьер потребовал от Минтрансдора усилить работу по соблюдению и контролю качества выполняемых работ, не дать возможности неэффективному использованию финансовых ресурсов. Вместе с тем он поручил руководству ведомства в корне изменить систему деятельности, улучшив кадровый вопрос. Кроме того, поручено решить вопрос, связанный с большегрузными машинами, в том числе над этим вопросом также должна провести соответствующую работу Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями", – говорится в сообщении.
Жээнбеков отметил, что большой вред дорогам наносят перевозчики крупногабаритных грузовых машин, которые скрывают настоящий вес перевозимого ими груза.
"Благодаря им и тем, кто укрывает и содействует им, рушатся дороги, в том числе и новые. Каждый руководитель всех соответствующих структур будет нести персональную ответственность за допущение перечисленных нарушений", – заключил он.

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