Мария Шарапова вернулась на корт после дисквалификации за допинг

27 апреля 2017, 9:27 Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в большой спорт после 15-месячного перерыва, связанного с дисквалификацией после ее признания в употреблении мельдония.

26 апреля на турнире в Штутгарте она победила 36-ую ракетку мира, итальянку Роберту Винчи со счетом 7-5, 6-4 за час и около 45 минут.

30-летняя россиянка, пока не имеющая рейтинга, сможет участвовать в квалификации Открытого чемпионата Франции – Roland Garros, если наберет достаточно очков в Штутгарте. Напрямую в основную сетку турнира Большого шлема Шарапова может попасть, только если такое решение примут организаторы, о чем станет известно 16 мая.

В марте прошлого года на пресс-конференции в США Мария Шарапова объявила, что в ее допинг-тесте, взятом в январе во время Australian Open, были обнаружены следы мельдония. По словам спортсменки, она не знала о том, что с января 2016 года он был внесен в список запрещенных препаратов. В мае того же года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, и победительница 5 турниров Большого шлема была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.