Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ФСБ задержала в Калининграде 12 выходцев из Центральной АзииФСБ задержала в Калининграде 12 выходцев из Центральной АзииЖээнбеков: Необходимо в корне менять подход к строительству и ремонту дорогЖээнбеков: Необходимо в корне менять подход к строительству и ремонту дорог

Мария Шарапова вернулась на корт после дисквалификации за допинг

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/mariya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422796-ru.html

Похожие новости

АКС проверяет дело чиновников, закупивших допинги за деньги государства

Из Москвы я вернулась опустошенной — история бишкекской телеведущей

Машина перевернулась в Бишкеке, за рулем была девушка

В Баткене прокуратура вернула мэрии пять дошкольных учреждений

В соцсетях появилось видео, как в центре Бишкека перевернулась маршрутка

27 апреля 2017, 9:27       Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в большой спорт после 15-месячного перерыва, связанного с дисквалификацией после ее признания в употреблении мельдония.
26 апреля на турнире в Штутгарте она победила 36-ую ракетку мира, итальянку Роберту Винчи со счетом 7-5, 6-4 за час и около 45 минут.
30-летняя россиянка, пока не имеющая рейтинга, сможет участвовать в квалификации Открытого чемпионата Франции – Roland Garros, если наберет достаточно очков в Штутгарте. Напрямую в основную сетку турнира Большого шлема Шарапова может попасть, только если такое решение примут организаторы, о чем станет известно 16 мая.
В марте прошлого года на пресс-конференции в США Мария Шарапова объявила, что в ее допинг-тесте, взятом в январе во время Australian Open, были обнаружены следы мельдония. По словам спортсменки, она не знала о том, что с января 2016 года он был внесен в список запрещенных препаратов. В мае того же года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, и победительница 5 турниров Большого шлема была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум