Покупателям квартир в Бишкеке организуют автобусный тур

27 апреля 2017, 9:38 Комментарии

В столице 29 апреля пройдет первый в Кыргызстане автобусный тур, целью которого станет оказание бесплатной консультативной помощи горожанам в выборе жилья в новых объектах застройщиков. Об этом сообщают организаторы мероприятия — компания "Единый центр недвижимости" и сайт elitka.kg

По данным организаторов, автобусный тур проводится для тех, кто активно занимается поиском жилья для дальнейшей покупки или обмена, а также для потенциальных инвесторов в сфере недвижимости.

"Мероприятие пройдет в субботу, 29 апреля, и продлится примерно 4 часа. За это время планируется посетить 7-8 объектов городских застройщиков, в ходе чего участники могут получить ответы на интересующие их вопросы, и консультации от специалистов по частым ошибкам при покупке недвижимого имущества", – говорится в сообщении организаторов.

Представитель сайта elitka.kg, который считается лидером среди интернет-платформ для застройщиков и покупателей, отметил, что автобусный тур имеет просветительский посыл для будущих обладателей квартир.

"Имея за спиной 6 летний опыт работы в сфере недвижимости, мы заметили, что многие горожане не знают по каким критериям оценивать застройщиков, как выбирать квартиры, и как минимизировать свои риски от недобросовестных компаний. Только за последние 2 года обанкротились более 10 компаний. Поэтому наша цель – показать все недостатки и преимущества новых строек и помочь выбрать подходящую квартиру без комиссий", – прокомментировали организаторы

Для участия в туре желающим необходимо оставить заявку на сайте http://bus.elitka.kg/ или позвонить по номеру 0777777757.

Для информации:

Единый центр недвижимости — экспертная компания, которая предоставляет консультации по приобретению первичного жилья у застройщиков в Кыргызстане.

Проект Elitka.kg – Каталог новостроек Бишкека, ставит перед собой цель объединить на одном сайте предложения в сфере первичного жилья в Бишкеке от инвесторов и строительных компаний Кыргызстана. Основной задачей проекта является формирование единой базы данных по квартирам в новых строящихся домах в Бишкеке.