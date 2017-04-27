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В Кыргызстане собака пришла на почту отправить письмо (видео)

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422794-ru.html

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27 апреля 2017, 9:31       Комментарии

Пользователь YouTube RomanGO опубликовал на своем канале видео, как собака пришла на почту отправить письмо.
"Необычный случай в одном из почтовых отделений Кыргызстана. Собака пришла на почту отправить письмо. Животное принесло с собой письмо, в котором был указан адрес. Собака крутилась у почтового отделения. Ее заметили сотрудники почты. После совещания они решили отправить письмо получателю", — говорится в описании видео.

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