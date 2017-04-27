В Кыргызстане собака пришла на почту отправить письмо (видео)

27 апреля 2017, 9:31 Комментарии

Пользователь YouTube RomanGO опубликовал на своем канале видео, как собака пришла на почту отправить письмо.

"Необычный случай в одном из почтовых отделений Кыргызстана. Собака пришла на почту отправить письмо. Животное принесло с собой письмо, в котором был указан адрес. Собака крутилась у почтового отделения. Ее заметили сотрудники почты. После совещания они решили отправить письмо получателю", — говорится в описании видео.