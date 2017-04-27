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Сегодня тепло, завтра дожди. В Кыргызстане ожидаются осадки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358964_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422792-ru.html

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Прогноз погоды: в Бишкеке сегодня солнечно, а завтра дождь и гроза

27 апреля 2017, 9:20       Комментарии

Начиная с 27 апреля по республике ожидаются осадки. Об этом информирует Кыргызгидромет.
Сообщается, что в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях дожди, переходящие в снег. Также отмечается, что начиная с 28 апреля значительно понизится температура воздуха.
В Бишкеке сегодня без осадков, температура поднимется до 23 градусов. 28 и 29 апреля - дожди с грозами. 28 апреля температура днем +10-12 градусов, ночью +8-10. 29 апреля днем +12-14, ночью +3-5 градусов. В Оше похолодание начнется уже сегодня. Сообщается, что днем температура поднимется лишь до +6 градусов, также возможны осадки.

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