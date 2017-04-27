Жээнбеков: Необходимо в корне менять подход к строительству и ремонту дорог

27 апреля 2017, 9:26 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 26 апреля провел совещание по обсуждению текущего состояния автомобильных дорог в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Глава кабмина отметил, что состоянию дорог, их ремонту и строительству уделяется большое внимание со стороны властей. На эти цели из республиканского бюджета выделяется большое количество денежных средств, в том числе привлекаются донорские финансовые средства.

"Доверие народа к власти зависит от качества оказания государственных услуг и работ, в том числе и от качества ремонта автомобильных дорог. В последнее время мы слышим нарекания от общественности из-за того, что многие новые дороги уже начинают разрушаться из-за некачественно выполненных строительных работ. Все внимание общественности приковано к строительству автодорог, в том числе автодорог Балыкчы – Корумду, Маданият – Джалал-Абад, Бишкек – Кара-Балта", - подчеркнул премьер-министр.

Подрядные организации по дорожному строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию дорог не несут ответственности за свою работу из-за короткого гарантийного срока. Или, как показывает практика, выигрывает компания, предложившая самый дешевый ямочный ремонт, которая не выдерживает и года эксплуатации.

В этой связи Жээнбеков потребовал от Министерства транспорта и дорог усилить работу по соблюдению и контролю качества выполняемых работ, не дать возможности неэффективному использованию финансовых ресурсов. Вместе с тем он поручил руководству ведомства в корне изменить систему деятельности, улучшив кадровый вопрос. Кроме того, поручено решить вопрос, связанный с большегрузными машинами, в том числе над этим вопросом также должна провести соответствующую работу Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

"Большой вред дорогам наносят перевозчики крупногабаритных грузовых машин, которые скрывают настоящий вес перевозимого ими груза. Благодаря им и тем, кто укрывает и содействует им, рушатся дороги, в том числе и новые. Каждый руководитель всех соответствующих структур будет нести персональную ответственность за допущение перечисленных нарушений", - заключил глава правительства.