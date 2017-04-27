ФСБ задержала в Калининграде 12 выходцев из Центральной Азии

27 апреля 2017, 9:29 Комментарии

В Калининграде задержаны 12 выходцев из стран Центральной Азии, которые являются членами террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов". Об этом сообщает Медуза со ссылкой на РИА "Новости" и пресс-службу ФСБ России.

Сюжет о задержании предполагаемых террористов вышел в программе "Вести.Калининград". В нем сказано, что задержанные находились в Калининграде "уже четыре года", у некоторых из них есть "опыт военных операций".

32-летний руководитель ячейки, утверждают авторы сюжета, "связан с бандами, воюющими в Сирии, а в Калининграде занимался вербовкой".

В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли, где они будут привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления террористической направленности.

ФСБ России регулярно сообщает о задержаниях или убийствах при попытке задержания выходцев из стран Центральной Азии, причастных к террористическим организациям или подозреваемых в подготовке терактов.

В апреле после теракта в Санкт-Петербурге были задержаны несколько уроженцев Кыргызстана, которых следствие считает причастными к теракту. Двое подозреваемых в террористической деятельности были убиты во Владимире. 26 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Сахалине.