Владельцы дипломатических паспортов могут свободно въезжать в Бразилию

27 апреля 2017, 9:35 Комментарии

26 апреля в Министерстве иностранных дел состоялась церемония подписания Соглашения между правительством КР и правительством Федеративной Республики Бразилия (ФРБ) об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Соглашение было подписано главой внешнеполитического ведомства Эрланом Абдылдаевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРБ в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Туркменистан господином Деметрио Буэно Карвальо.

Положения данного соглашения, в частности, предусматривают для владельцев дипломатического и официального/служебного паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны на период до девяноста (90) дней.

Указанное соглашение вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней со дня получения последнего письменного уведомления о завершении каждой из сторон его подписавших, внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, в случае с Кыргызской Республикой – процедуры ратификации.