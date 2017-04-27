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Владельцы дипломатических паспортов могут свободно въезжать в Бразилию

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358967_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422789-ru.html

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27 апреля 2017, 9:35       Комментарии

26 апреля в Министерстве иностранных дел состоялась церемония подписания Соглашения между правительством КР и правительством Федеративной Республики Бразилия (ФРБ) об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Соглашение было подписано главой внешнеполитического ведомства Эрланом Абдылдаевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРБ в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Туркменистан господином Деметрио Буэно Карвальо.
Положения данного соглашения, в частности, предусматривают для владельцев дипломатического и официального/служебного паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны на период до девяноста (90) дней.
Указанное соглашение вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней со дня получения последнего письменного уведомления о завершении каждой из сторон его подписавших, внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, в случае с Кыргызской Республикой – процедуры ратификации.

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