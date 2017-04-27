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Салбурун и знакомство туристов с Иссык-Кулем — выставка в Чолпон-Ате

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422788-ru.html

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А.Атамбаев встретился с активом и общественностью Иссык-Кульской области

27 апреля 2017, 8:47       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. На ипподроме в Чолпон-Ате откроется Иссык-Кульская международная туристическая выставка-ярмарка "Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition - 2017", сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.
Мероприятие, которое пройдет 6-7 мая, организовала Ассоциация курортов Кыргызстана.
На выставке-ярмарке будут представлены продукты и сервис туристических агентств дальнего и ближнего зарубежья, туркомпаний, услуги пансионатов, домов отдыха, гостиниц. Среди участников инвесторы, промышленники и производители продукции, связанной с туризмом, предприниматели, эксперты туриндустрии.
Продукция участников будет представлена в павильонах. Там же раскинется выставка ремесленников.
Ожидаются презентация туристических компаний, демонстрация национальной охоты салбурун, а по итогам пройдет церемония награждения Issuk-Kul tourism awards - 2017", на которой объявят победителей в различных туристических номинациях. Завершится мероприятие выступлением звезд эстрады.

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