Салбурун и знакомство туристов с Иссык-Кулем — выставка в Чолпон-Ате

27 апреля 2017, 8:47 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. На ипподроме в Чолпон-Ате откроется Иссык-Кульская международная туристическая выставка-ярмарка "Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition - 2017", сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

Мероприятие, которое пройдет 6-7 мая, организовала Ассоциация курортов Кыргызстана.

На выставке-ярмарке будут представлены продукты и сервис туристических агентств дальнего и ближнего зарубежья, туркомпаний, услуги пансионатов, домов отдыха, гостиниц. Среди участников инвесторы, промышленники и производители продукции, связанной с туризмом, предприниматели, эксперты туриндустрии.

Продукция участников будет представлена в павильонах. Там же раскинется выставка ремесленников.

Ожидаются презентация туристических компаний, демонстрация национальной охоты салбурун, а по итогам пройдет церемония награждения Issuk-Kul tourism awards - 2017", на которой объявят победителей в различных туристических номинациях. Завершится мероприятие выступлением звезд эстрады.