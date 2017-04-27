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Минсельхоз спасает Кыргызстан от смертельных глистов брошюрами

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422787-ru.html

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В Кыргызстане пройдет акция "Я живу по Конституции"

27 апреля 2017, 9:10       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. По регионам Кыргызстана разослали брошюры о профилактике эхинококкоза, сообщает отдел реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
В рамках этой кампании отдельно подготовлены детские и взрослые варианты. Всего передано в семь областей и Бишкек больше 115 тысяч экземпляров. В брошюрах рассказывается о путях передачи болезни и профилактике.
Эхинококкоз (лат. Echinococcosis) - гельминтоз из группы цестодозов, характеризующийся образованием в печени, легких и других органах и тканях паразитарных кист, что может привести к смерти.
Болезнь человеку может передаваться от собак. Последние десять лет в Кыргызстане наблюдался рост эхинококкоза. По данным Минздрава, в 2016 году впервые было зафиксировано снижение заболеваемости - заразились 972 человека, годом ранее - 1 134.

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