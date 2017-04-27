В Джалал-Абадской области 450 семей вынуждают переехать из-за возможного селя, но им некуда

27 апреля 2017, 8:54 Комментарии

В Джалал-Абадской области 450 семей вынуждают переехать из-за возможного обвала, но им некуда, сообщает пресс-служба омбудсмена.

По данным ведомства, акыйкатчы Кубат Оторбаев продолжает прием граждан в селе Кызыл-Туу Сузакского района Джалал-Абадской области.

"Более 70 сельчан обратились к обмудсмену по поводу состояния дорог и отсутствия электроэнергии. Однако самой большой не решенной до сих пор проблемой является вопрос выделения земель для 450 семей. Как оказалось, люди живут на участке, огражденном красной линией, в связи с возможным обвалом. Местные власти требуют переезда жителей в другое место, но при этом, не решили вопрос о предоставлении сельчанам временного жилья, а на выделяемых участках отсутствуют вода и электричество. Некоторые поселились у знакомых или родственников, а некоторые семьи, рискуя всем, продолжают жить в селеопасной зоне", – говорится в сообщении.

Омбудсмен Кубат Оторбаев намерен посетить данный участок и более детально разобраться в этом вопросе.