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В Джалал-Абадской области 450 семей вынуждают переехать из-за возможного селя, но им некуда

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-dzha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422785-ru.html

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27 апреля 2017, 8:54       Комментарии

В Джалал-Абадской области 450 семей вынуждают переехать из-за возможного обвала, но им некуда, сообщает пресс-служба омбудсмена.
По данным ведомства, акыйкатчы Кубат Оторбаев продолжает прием граждан в селе Кызыл-Туу Сузакского района Джалал-Абадской области.
"Более 70 сельчан обратились к обмудсмену по поводу состояния дорог и отсутствия электроэнергии. Однако самой большой не решенной до сих пор проблемой является вопрос выделения земель для 450 семей. Как оказалось, люди живут на участке, огражденном красной линией, в связи с возможным обвалом. Местные власти требуют переезда жителей в другое место, но при этом, не решили вопрос о предоставлении сельчанам временного жилья, а на выделяемых участках отсутствуют вода и электричество. Некоторые поселились у знакомых или родственников, а некоторые семьи, рискуя всем, продолжают жить в селеопасной зоне", – говорится в сообщении.
Омбудсмен Кубат Оторбаев намерен посетить данный участок и более детально разобраться в этом вопросе.

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