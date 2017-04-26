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50 домов жилмассива Бишкека отказались от горелок из-за проекта газификации

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358958_50...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422783-ru.html

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27 апреля 2017, 8:46       Комментарии

Сегодня в жилмассиве Бурдинская вблизи Бишкека к газоснабжению было подключено 50 домов. Общая протяженность газопровода составила почти два километра. Работы по строительству магистралей проводятся в рамках проекта газификации Кыргызстана.
Стоит отметить, по итогам 2016 года ОсОО "Газпром Кыргызстан" газифицировало 10 жилмассивов Бишкека. В этом году планируется провести голубое топливо еще в 17 объектов в столице и Чуйской области. Ожидается, что будет охвачено порядка 20 тысяч домов. А к 2030 году, согласно проекту, газифицировано будет уже 62% всего Кыргызстана.
"Для газоснабжения жилмассива был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов", - рассказал директор филиала "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" Манас Акматбеков.

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