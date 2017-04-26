50 домов жилмассива Бишкека отказались от горелок из-за проекта газификации

27 апреля 2017, 8:46 Комментарии

Сегодня в жилмассиве Бурдинская вблизи Бишкека к газоснабжению было подключено 50 домов. Общая протяженность газопровода составила почти два километра. Работы по строительству магистралей проводятся в рамках проекта газификации Кыргызстана.

Стоит отметить, по итогам 2016 года ОсОО "Газпром Кыргызстан" газифицировало 10 жилмассивов Бишкека. В этом году планируется провести голубое топливо еще в 17 объектов в столице и Чуйской области. Ожидается, что будет охвачено порядка 20 тысяч домов. А к 2030 году, согласно проекту, газифицировано будет уже 62% всего Кыргызстана.

"Для газоснабжения жилмассива был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов", - рассказал директор филиала "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" Манас Акматбеков.