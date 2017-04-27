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Медики назвали опасность регулярных прививок от гриппа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358952_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422782-ru.html

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27 апреля 2017, 8:52       Комментарии

Швейцарские медики назвали группу лиц, которым следует с осторожностью подходить к регулярной вакцинации против гриппа, вплоть до отказа от нее. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщает Европейское общество медицинской онкологии.
Специалисты показали, что у больных раком легких, проходящих лечение ингибиторами иммунных контрольных точек PD-L1, после вакцинации против гриппа повышается риск возникновения неблагоприятных последствий, связанных с функционированием иммунной системы.
Наиболее распространенными осложнениями оказались кожная сыпь и артрит (по 13 процентов), колит и энцефалит (по 8,7 процента), а также гипотиреоз, пневмонит и невропатия (по 4,3 процента).
К подобным выводам ученые пришли, проведя наблюдения за 23 пациентами, средний возраст которых составлял 58,7 года. Все они были привиты трехвалентной вакциной против гриппа (она содержит вирус гриппа A(H3N2), пандемический вирус A(H1N1) и вирус гриппа В одной из двух линий) и проходили терапию ингибиторами PD-L1. Аномальная частота возникновения неблагоприятных событий наблюдалась у шести пациентов.
В настоящее время авторы рекомендуют врачам решение о вакцинации против гриппа в отношении пациентов, проходящих терапию ингибиторами PD-L1, принимать в индивидуальном порядке. Окончательную позицию в этом вопросе ученые планируют выработать, проведя исследование с большим числом участников.

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