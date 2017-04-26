Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Negatiff: Убийство беременной кыргызстанки в России, преподаватель столичного вуза обвиняется в мошенничестве, "доска позора" автомобилистовNegatiff: Убийство беременной кыргызстанки в России, преподаватель столичного вуза обвиняется в мошенничестве, "доска позора" автомобилистовPositiff: В столице возобновят 3 троллейбусных маршрута, в Баткене зацвел цветок "Айгуль"Positiff: В столице возобновят 3 троллейбусных маршрута, в Баткене зацвел цветок "Айгуль"

Звезды "Игры престолов" будут самыми высокооплачиваемыми в истории сериалов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358936_zv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422781-ru.html

Похожие новости

Разработан портал, где будут опубликованы списки всех избирателей с историей их перемещения

Мы не можем обойти закон о госзакупках, и выигрывают компании с самым дешевым ямочным ремонтом, - мэр Бишкека

Ого! Самый большой конь в Кыргызстане и другие события, которые нас удивили

Специалисты Wargaming.NET проведут в Бишкеке интерактивную лекцию об истории танков

История Кызыл-Кийского студента Радика

27 апреля 2017, 8:10       Комментарии

Пятеро актеров, исполняющих главные роли в фэнтезийном сериале "Игра престолов", станут самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Express.
Британские актеры Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лина Хиди (Серсея Ланнистер), американец Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и датчанин Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заключили с телеканалом HBO новые контракты, согласно которым им будут выплачивать по два миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) за эпизод.
Артисты также будут получать проценты с трансляций сериала в 170 странах. Помимо этого, им заплатят за повторные показы предыдущих сезонов "Игры престолов".
Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию "Эмми" и шесть сезонов. Премьера седьмой, предпоследней части состоится 16 июля. Литературной основой сериала стала серия книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
В феврале сообщалось, что ведущие актеры сериала "Теория большого взрыва" заключили с создателями ситкома контракты, согласно которым будут получать по миллиону долларов за эпизод. В 2016-м они возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых актеров телевидения по версии журнала Forbes.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум