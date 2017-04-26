Звезды "Игры престолов" будут самыми высокооплачиваемыми в истории сериалов

27 апреля 2017, 8:10 Комментарии

Пятеро актеров, исполняющих главные роли в фэнтезийном сериале "Игра престолов", станут самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Express.

Британские актеры Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лина Хиди (Серсея Ланнистер), американец Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и датчанин Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заключили с телеканалом HBO новые контракты, согласно которым им будут выплачивать по два миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) за эпизод.

Артисты также будут получать проценты с трансляций сериала в 170 странах. Помимо этого, им заплатят за повторные показы предыдущих сезонов "Игры престолов".

Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию "Эмми" и шесть сезонов. Премьера седьмой, предпоследней части состоится 16 июля. Литературной основой сериала стала серия книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

В феврале сообщалось, что ведущие актеры сериала "Теория большого взрыва" заключили с создателями ситкома контракты, согласно которым будут получать по миллиону долларов за эпизод. В 2016-м они возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых актеров телевидения по версии журнала Forbes.