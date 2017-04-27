Летчики авиабазы "Кант" помогли деньгами девочке после операции

27 апреля 2017, 8:03 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Передана финансовая помощь пятилетней девочке, нуждающейся в реабилитации после операции, сообщила пресс-служба авиабазы ОДКБ "Кант".

В среду после литургии иерей Евгений с военнослужащими части навестил детский дом "Малыш" в Канте.

"Представители авиабазы передали продукты питания, которые пожертвовали военнослужащие и члены посольства России. Также были переданы денежные средства, предназначенные для реабилитации маленькой Каролины: юная воспитанница детского дома недавно перенесла операцию по устранению "заячьей губы", - говорится в сообщении.

Оксана, хозяйка детского дома, сама имеет похожую врожденную патологию и помогает детишкам со схожими проблемами, которые оказались без родителей и близких людей. Идея создания детского дома пришла к ней после того, как она лишилась сына. С 1998 года женщина начала работать с беспризорниками, а в 2001-го взяла под опеку пятерых детей. На данный момент Оксана дала дом и материнскую заботу 16 ребятишкам, часть которых уже выросла.