Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Гроза и дождь — прогноз погоды в Бишкеке на 27 апреляГроза и дождь — прогноз погоды в Бишкеке на 27 апреля

Летчики авиабазы "Кант" помогли деньгами девочке после операции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422779-ru.html

Похожие новости

Меценаты из Кувейта помогут собрать средства на строительство детского онкогематологического центра в Бишкеке

Школьники помогли потушить пожар в центре Бишкека

Девочки из Кыргызстана приняли участие в шоу "Лучше всех" на первом канале в России

Зарегистрировано более 170 тыс. внешнеэкономических операций после вхождения Кыргызстана в ЕАЭС

Гендиректор КТРК опроверг информацию о сборе средств для операции после ДТП

27 апреля 2017, 8:03       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Передана финансовая помощь пятилетней девочке, нуждающейся в реабилитации после операции, сообщила пресс-служба авиабазы ОДКБ "Кант".
В среду после литургии иерей Евгений с военнослужащими части навестил детский дом "Малыш" в Канте.
"Представители авиабазы передали продукты питания, которые пожертвовали военнослужащие и члены посольства России. Также были переданы денежные средства, предназначенные для реабилитации маленькой Каролины: юная воспитанница детского дома недавно перенесла операцию по устранению "заячьей губы", - говорится в сообщении.
Оксана, хозяйка детского дома, сама имеет похожую врожденную патологию и помогает детишкам со схожими проблемами, которые оказались без родителей и близких людей. Идея создания детского дома пришла к ней после того, как она лишилась сына. С 1998 года женщина начала работать с беспризорниками, а в 2001-го взяла под опеку пятерых детей. На данный момент Оксана дала дом и материнскую заботу 16 ребятишкам, часть которых уже выросла.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум