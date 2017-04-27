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Гроза и дождь — прогноз погоды в Бишкеке на 27 апреля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422778-ru.html

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Видео новости за 26 апреля 2017 года

27 апреля 2017, 7:34       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. В Бишкеке 27 апреля ночью без осадков, днем временами дождь, гроза, сообщает Кыргызгидромет.
Ожидается западный ветер с усилением до 14 метров в секунду.
Днем прогнозируется до 23 тепла, в ночь на пятницу температура упадет до 8-10 градусов со знаком "плюс".
Синоптики предупреждают, что с 27 апреля по 1 мая в республике ожидаются неустойчивая погода и значительное понижение дневной температуры воздуха - временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные.

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