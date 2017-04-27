На начало 2017 года численность госслужаших составила 16,2 тыс. человек, 43% составили женщины

27 апреля 2017, 4:45 Комментарии

На начало 2017 года фактическая численность государственных служащих в Кыргызстане составила 16 тыс. 250 человек. Об этом сообщается в данных Госкадровой службы.

Из этого числа 43% составляют женщины.

Максимальное количество административных государственных служащих имеют высшее образование (14 тыс. 926 чел. или 95,2%). Средне-специальное образование имеют 710 чел. или 4,5%, среднее образование у 48 чел. (0,3%).

Представленность женщин в распределении по образованию составила: с высшим образованием - 6339 человек (92,6% общего количества женщин), из них 634 женщины (9,3%) имеют два и более высших образования, 461 женщина (6,7%) имеет средне-специальное образование и 48 (0,7%) - среднее образование.

37 женщин имеют ученую степень - кандидат наук и 4 женщины - доктора наук.