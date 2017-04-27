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Вице-спикер ЖК А.Омурбекова провела ряд встреч с парламентариями из Таджикистана, Шри-Ланки, Колумбии, Камбоджи, Уганды и МароккоВице-спикер ЖК А.Омурбекова провела ряд встреч с парламентариями из Таджикистана, Шри-Ланки, Колумбии, Камбоджи, Уганды и Марокко

На начало 2017 года численность госслужаших составила 16,2 тыс. человек, 43% составили женщины

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422777-ru.html

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27 апреля 2017, 4:45       Комментарии

На начало 2017 года фактическая численность государственных служащих в Кыргызстане составила 16 тыс. 250 человек. Об этом сообщается в данных Госкадровой службы.
Из этого числа 43% составляют женщины.
Максимальное количество административных государственных служащих имеют высшее образование (14 тыс. 926 чел. или 95,2%). Средне-специальное образование имеют 710 чел. или 4,5%, среднее образование у 48 чел. (0,3%).
Представленность женщин в распределении по образованию составила: с высшим образованием - 6339 человек (92,6% общего количества женщин), из них 634 женщины (9,3%) имеют два и более высших образования, 461 женщина (6,7%) имеет средне-специальное образование и 48 (0,7%) - среднее образование.
37 женщин имеют ученую степень - кандидат наук и 4 женщины - доктора наук.

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