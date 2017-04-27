Вице-спикер ЖК А.Омурбекова провела ряд встреч с парламентариями из Таджикистана, Шри-Ланки, Колумбии, Камбоджи, Уганды и Марокко

27 апреля 2017, 1:12 Комментарии

Вице-спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Алтынай Омурбекована полях III глобального форума EvalPartners "Преобразуем наш мир посредством оценки: взаимодействие и партнерство для лучшего мира" 26 апреля в Бишкеке провела ряд встреч с парламентариями из Таджикистана, Шри-Ланки, Колумбии, Камбоджи, Уганды и Марокко. Как сообщили в пресс-службе ЖК, А.Омурбекова поблагодарила парламентариев за их активное участие в форуме. "Подобные мероприятия являются хорошей площадкой не только для обмена мнениями, но и для налаживания связей", - подчеркнула она.

В ходе встреч была высказана необходимость углубления межпарламентского сотрудничества, в том числе по линии депутатских групп дружбы, что в свою очередь повлияет на эффективность обмена опытом по совершенствованию законотворческой деятельности.

Во встречах также принимали участие депутаты Жогорку Кенеша Сайдолимжон Джураев и Бакирдин Субанбеков, говорится в сообщении.