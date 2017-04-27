В Кыргызстане пройдет акция "Я живу по Конституции"

27 апреля 2017, 0:05 Комментарии

Министерство юстиции Кыргызской Республики в целях повышения правовой грамотности населения проводит акцию республиканского масштаба, приуроченную ко Дню Конституции, под названием "Я живу по Конституции". Как сообщила пресс-служба ведомства, акция начнется 28 апреля в городе Жалал-Абад, после охватит все остальные области Кыргызстана.

Во время акций сотрудники территориальных подразделений проведут ознакомительные обучающие встречи со школьниками в целях повышения знаний подрастающего поколения об основном законе страны. Также пройдут общегородские интерактивные мероприятия, в которых сотрудники Управления юстиции совместно с молодежными организациями и гражданскими активистами проведут образовательные конкурсы и викторины, посвященные Конституции.

График проведения акции "Я живу по Конституции":

2 мая 2017 года - в Иссык-Кульской и Ошской областях;

3 мая 2017 года - в Баткенской, Нарынской и Таласской областях;

4 мая 2017 года - в Чуйской области;

5 мая 2017 года - в городе Бишкек в парке Победы им.Д.Асанова (Южные ворота в 16.00)

Акция пройдет с участием министра юстиции Урана Ахметова, руководителя проекта "Содействие укреплению верховенства права в КР" Стефаноса Карекласа и молодежных организаций и творческих коллективов.

Основная цель акции "Я живу по Конституции" - отдать дань уважения основному закону страны, повысить уровень осведомленности и знаний граждан Кыргызстана о своих конституционных правах и свободах, повысить правовую и фактическую значимость Конституции как документа, гарантирующего равные права и возможности для каждого гражданина, проживающего на территории страны, говорится в сообщении..

Министерство приглашает всех активных пользователей присоединиться к акции в социальных сетях. Для этого достаточно выложить в профиле любой социальной сети фотографию с Конституцией или с надписью лозунга и добавить хештеги #менконституциябоюнчажашайм или #яживупоконституции.