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В Кыргызстане пройдет акция "Я живу по Конституции"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422775-ru.html

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27 апреля 2017, 0:05       Комментарии

Министерство юстиции Кыргызской Республики в целях повышения правовой грамотности населения проводит акцию республиканского масштаба, приуроченную ко Дню Конституции, под названием "Я живу по Конституции". Как сообщила пресс-служба ведомства, акция начнется 28 апреля в городе Жалал-Абад, после охватит все остальные области Кыргызстана.
Во время акций сотрудники территориальных подразделений проведут ознакомительные обучающие встречи со школьниками в целях повышения знаний подрастающего поколения об основном законе страны. Также пройдут общегородские интерактивные мероприятия, в которых сотрудники Управления юстиции совместно с молодежными организациями и гражданскими активистами проведут образовательные конкурсы и викторины, посвященные Конституции.
График проведения акции "Я живу по Конституции":
2 мая 2017 года - в Иссык-Кульской и Ошской областях;
3 мая 2017 года - в Баткенской, Нарынской и Таласской областях;
4 мая 2017 года - в Чуйской области;
5 мая 2017 года - в городе Бишкек в парке Победы им.Д.Асанова (Южные ворота в 16.00)
Акция пройдет с участием министра юстиции Урана Ахметова, руководителя проекта "Содействие укреплению верховенства права в КР" Стефаноса Карекласа и молодежных организаций и творческих коллективов.
Основная цель акции "Я живу по Конституции" - отдать дань уважения основному закону страны, повысить уровень осведомленности и знаний граждан Кыргызстана о своих конституционных правах и свободах, повысить правовую и фактическую значимость Конституции как документа, гарантирующего равные права и возможности для каждого гражданина, проживающего на территории страны, говорится в сообщении..
Министерство приглашает всех активных пользователей присоединиться к акции в социальных сетях. Для этого достаточно выложить в профиле любой социальной сети фотографию с Конституцией или с надписью лозунга и добавить хештеги #менконституциябоюнчажашайм или #яживупоконституции.

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