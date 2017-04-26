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На Иссык-Куле 4 мая начнется посадка сакуры, привезенной из ЯпонииНа Иссык-Куле 4 мая начнется посадка сакуры, привезенной из Японии

За три года вернулись в семьи более 600 детей из детских домов, - Минтруда и соцразвития

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422774-ru.html

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26 апреля 2017, 23:14       Комментарии

За три года Министерство труда и социального развития вернуло в семьи более 600 детей из детских домов, благодаря работе территориальных отделов защиты семьи и детей. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ведомства. Как было озвучено на отчете перед общественным советом Министрества, обеспечение каждого ребенка семейным окружением является основной задачей в сфере защиты прав детей. На каждого ребенка составляется индивидуальный план защиты ребенка, который направлен на воссоединение с семьей или родственниками, определение в приемную семью, передачу на усыновление или под опеку.
По данным Управления защиты семьи и детей МТСР, причиной попадания детей в интернатные учреждения являются смерть родителей, признание родителей безвестно отсутствующими или недееспособными, лишение или ограничение родительских прав, в связи с отбыванием наказания в местах заключения, оставление согласно акта ОВД и в родильных отделениях, по причине внешней и внутренней миграции.
Распределение детей по типам социальных учреждений:
- в детских домах системы Минобразования - 1080 детей,
- в специальных интернатах для ЛОВЗ в системе Минобразования - 2001 ребенок,
- в интернатах-гимназиях системы Минобразования - 3474 ребенка,
- в стационарных социальных учреждениях системы МТСР - 428 детей,
- в частных детских домах - 988 детей,
- в религиозных детских учреждениях - 917 детей.
В Кыргызстане более 60 реабилитационных и кризисных центров предоставляют социальные услуги семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 23 из них открыло Министерство труда и социального развития в 2014-2016 годы в рамках государственного социального заказа. Общая сумма финансирования составила 20 млн. сомов. За эти годы социальные услуги смогли получить 11460 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении.

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