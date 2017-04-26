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Кыргызстан может провести фестиваль культур со странами ЕС — Сакмунвонг

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422772-ru.html

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Кыргызстан должен развивать собственное производство стройматериалов - Панкратов

26 апреля 2017, 20:59       Комментарии

Пресс-конференция проходила по теме "Бишкекский форум культур - в столице соберутся гости с пяти континентов".
Кыргызстан входит в CIOFF - Международный совет организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств.
"Надеемся, что Кыргызстан скоро организует культурный фестиваль с участием других стран. Можно начать с Азии, а если потом подключится Европа, будет здорово", - сказал Сакмунвонг.
Он отметил, что каждый член совета CIOFF должен провести фестиваль фольклорного и традиционного искусства.
Сегодня в Бишкеке стартовал первый Бишкекский форум культур. В нем участвуют представители 24 стран, которые ознакомятся с кыргызской культурой.

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