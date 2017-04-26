Кыргызстан может провести фестиваль культур со странами ЕС — Сакмунвонг

26 апреля 2017, 20:59 Комментарии

Пресс-конференция проходила по теме "Бишкекский форум культур - в столице соберутся гости с пяти континентов".

Кыргызстан входит в CIOFF - Международный совет организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств.

"Надеемся, что Кыргызстан скоро организует культурный фестиваль с участием других стран. Можно начать с Азии, а если потом подключится Европа, будет здорово", - сказал Сакмунвонг.

Он отметил, что каждый член совета CIOFF должен провести фестиваль фольклорного и традиционного искусства.

Сегодня в Бишкеке стартовал первый Бишкекский форум культур. В нем участвуют представители 24 стран, которые ознакомятся с кыргызской культурой.