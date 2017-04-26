Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На Иссык-Куле 4 мая начнется посадка сакуры, привезенной из ЯпонииНа Иссык-Куле 4 мая начнется посадка сакуры, привезенной из ЯпонииКыргызстан может провести фестиваль культур со странами ЕС — СакмунвонгКыргызстан может провести фестиваль культур со странами ЕС — Сакмунвонг

Жээнбеков: несмотря на создание ГУПМ, ситуация на дорогах не меняется

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422771-ru.html

Похожие новости

Премьер С.Жээнбеков провел совещание по обсуждению текущего состояния автодорог

Темир Джумакадыров: "Проект "Таза коом" поможет снизить количество ДТП на дорогах"

Президент иссыккульцам: К турсезону главная часть дороги будет достроена

"Sputnik.uz": Платные дороги в Узбекистане появятся уже к 2020 году

Мэрия обеспокоена ситуацией по обеспечению безопасности детей на дорогах

26 апреля 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Совещание по вопросам безопасности дорожного движения прошло во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба правительства.
После автонаезда на двух школьников в Бишкеке, в результате чего они оказались в реанимации, пользователи соцсетей начали сбор подписей под петицией к властям с просьбой обратить внимание на проблему. Ранее, после того как в столице перевернулась маршрутка, создавалась петиция с просьбой ужесточить наказание за нарушение ПДД водителями общественного транспорта.
Глава правительства сообщил, что за I квартал 2017-го количество ДТП увеличилось на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обществе звучит очень много нареканий по поводу участившихся случаев ДТП и ситуации на дорогах.
"Последний случай, произошедший с двумя школьниками, является крайней точкой проблемы с ДТП в стране. Несмотря на создание ГУПМ, увеличение штрафов, ситуация на дорогах не меняется. Сегодня 80 процентов ДТП происходит по вине водителей, но над ними нет контролирующего органа, поэтому они чувствуют свою безнаказанность", - подчеркнул Жээнбеков.
Премьер-министр констатировал, что граждане возмущены тем, что до сих пор не реализован проект "Безопасный город".
Министр внутренних дел Улан Исраилов проинформировал, что за три месяца 2017 года в Кыргызстане произошло 1 169 аварий. В них погибли 148 человек, 1 886 получили травмы. С участием детей произошло 204 аварии, в которых погибли 8 и пострадал 221 ребенок. Основные причины ДТП - превышение скорости и выезд на встречную полосу.
Секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров подчеркнул, что необходимо следить за качеством обучения в автошколах и нарушениями в их деятельности. Кроме того, необходимо ужесточить контроль над выдачей водительских прав.
Также отмечена необходимость разработки механизма контроля над работой таксистов и водителей маршрутных такси в городе, их отбором, физическим и психическим здоровьем, состоянием авто.
Жээнбеков поручил в недельный срок внести предложения по разработке комплекса мер по решению вопросов безопасности дорожного движения, который затем отправят на рассмотрение Алмазбеку Атамбаеву.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум