Жээнбеков: несмотря на создание ГУПМ, ситуация на дорогах не меняется

26 апреля 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Совещание по вопросам безопасности дорожного движения прошло во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба правительства.

После автонаезда на двух школьников в Бишкеке, в результате чего они оказались в реанимации, пользователи соцсетей начали сбор подписей под петицией к властям с просьбой обратить внимание на проблему. Ранее, после того как в столице перевернулась маршрутка, создавалась петиция с просьбой ужесточить наказание за нарушение ПДД водителями общественного транспорта.

Глава правительства сообщил, что за I квартал 2017-го количество ДТП увеличилось на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обществе звучит очень много нареканий по поводу участившихся случаев ДТП и ситуации на дорогах.

"Последний случай, произошедший с двумя школьниками, является крайней точкой проблемы с ДТП в стране. Несмотря на создание ГУПМ, увеличение штрафов, ситуация на дорогах не меняется. Сегодня 80 процентов ДТП происходит по вине водителей, но над ними нет контролирующего органа, поэтому они чувствуют свою безнаказанность", - подчеркнул Жээнбеков.

Премьер-министр констатировал, что граждане возмущены тем, что до сих пор не реализован проект "Безопасный город".

Министр внутренних дел Улан Исраилов проинформировал, что за три месяца 2017 года в Кыргызстане произошло 1 169 аварий. В них погибли 148 человек, 1 886 получили травмы. С участием детей произошло 204 аварии, в которых погибли 8 и пострадал 221 ребенок. Основные причины ДТП - превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров подчеркнул, что необходимо следить за качеством обучения в автошколах и нарушениями в их деятельности. Кроме того, необходимо ужесточить контроль над выдачей водительских прав.

Также отмечена необходимость разработки механизма контроля над работой таксистов и водителей маршрутных такси в городе, их отбором, физическим и психическим здоровьем, состоянием авто.

Жээнбеков поручил в недельный срок внести предложения по разработке комплекса мер по решению вопросов безопасности дорожного движения, который затем отправят на рассмотрение Алмазбеку Атамбаеву.