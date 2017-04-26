"Кухня. Последняя битва" — сценарист из Кыргызстана о своей крутой комедии

26 апреля 2017, 20:13 Комментарии

В новой части "Кухни" президента России атакуют крабы-убийцы, а Дмитрий Нагиев верхом на коне спасается от кавказских джигитов... Я не могу раскрыть всех секретов фильма, а Василий Куценко может. Это честный рассказ о крутом проекте, который показывают и в Бишкеке.

- Правда ли, что сначала картину хотели снимать в Шанхае, и почему в итоге выбрали Сочи? Это какая-то интрига?

- Была довольно простая история. В период между рождением идеи будущего фильма и ее реализацией произошли кризис и девальвация рубля. Американская валюта подорожала вдвое, и стало ясно, что снимать за границей кино за доллары, а потом получать деньги в рублях просто экономически невыгодно. Именно поэтому было принято решение провести съемки внутри рублевой зоны.

- Изменился ли сюжет в связи с переносом места действия?

- Фабульные приключения остались прежними и в чем-то даже оказались интереснее. Например, трансформировалась линия Дмитрия Нагиева, который, скрываясь от преследователей, должен был попасть в китайский монастырь. Это были наметки идеи, что у нас для шеф-повара главный вызов - кулинарный чемпионат мира, а для хозяина ресторана, роль которого и исполнил Нагиев, - какое-то приключение в китайской глубинке. Потом все переиграли в гораздо более понятную, как мне кажется, историю похищения Нагиева с целью его женитьбы.

- Хоть что-то от Китая в фильме осталось?

- Перед съемками у нас была командировка в Шанхай. Мы ездили, чтобы изучить конъюнктуру, найти локации. Конечно, какие-то знания потом использовали. Например, выяснили, что пельмени - исконно китайское блюдо, что у китайцев их более четырех тысяч видов.

- В картине очень красиво показали Сочи. Легко ли там было снимать?

- Я не присутствовал на съемках, но знаю, что возникало много проблем, связанных с погодой. В Сочи то шел дождь, то наползал туман, то выглядывало солнце. Естественно, совместить все это в кадрах очень сложно. Приходилось что-то переснимать, где-то изображать, что тепло, когда на самом деле было холодно... Но мы очень рады, что в итоге все удалось.

- То, что вы придумали фильм про чемпионат в России, придало ему, на мой взгляд, дополнительную комическую коннотацию. Тут приходит на ум и Чемпионат мира по футболу 2018 года, и плачевная игра национальной сборной. А вы болеете за сборную России?

- Конечно! Очень часто она играет плохо, но все равно это родная команда. Были же и светлые пятна, например, потрясающее выступление под руководством Гуса Хиддинка на чемпионате Европы. А вообще, все в нашем авторском коллективе увлекаются футболом.

Кстати, чемпионат мира по поварскому искусству - не совсем выдумка. Такое соревнование реально существует. Называется оно "Золотой Бокюз" в честь великого французского повара Поля Бокюза. Этот чемпионат проводится регулярно, но, к сожалению, россияне в нем не участвуют. Так что победа в кулинарном турнире для России - еще большая фантастика, чем успешное выступление на чемпионате мира по футболу.

- Разве так трудно собрать гениальных поваров и сделать из них команду?

- Кроме этого, требуется и ресторанная культура, которая у нас, по большому счету, начала формироваться только после перестройки. А на Западе она уходит корнями в XVIII век. Хотя есть, конечно, выскочки и на кулинарном фронте - те же японцы, которые покоряют всех.

- Как много времени заняли съемки?

- Все происходило в очень сжатые сроки. Последние съемочные дни были вообще в марте, когда до выхода кино на большие экраны оставалось несколько недель. Могу поаплодировать съемочной группе, в первую очередь Антону Федотову, который дебютировал с этой картиной в "полном метре".

- У вас в фильме есть и президентская линия. Неужели вы снимали эти эпизоды в Кремле?

- Нет-нет! В Кремле снимать нельзя. Съемки проводились в одном подмосковном историческом дворце.

- Насколько хорошо была прописана роль Нагиева? Вносил ли он изменения в сценарий?

- Конечно вносил, он много импровизирует. Но роль, безусловно, была прописана. Как говорится, хорошая импровизация - это хорошо подготовленная импровизация. У нас всегда есть "план Б" на тот случай, если импровизация не удалась.

- Нагиеву в фильме даются самые нелестные характеристики. Например: "И вот за это мы платим 20 тысяч?!" или "Как же он достал своими шутками!". Это он сам придумал или вы?

- Это наша ирония. Конечно, то, что Дмитрий Владимирович воспринимает все с юмором и не обижается, делает ему честь. Когда человек становится очень популярен, он всегда набивает кому-то оскомину. Вот мы и решили похихикать... Дополнительный смысл здесь в том, что роль телевизионного режиссера исполняет непосредственно сам режиссер фильма Антон Федотов.

- Не могу не упомянуть о родном для вас Кыргызстане. Я так понимаю, в фильме его нет, но, может быть, где-то на подсознательном уровне проявилась какая-то кыргызстанская реалия?

- Не буду лукавить - нет. Зато в середине мая на СТС выходит второй сезон сериала "Отель "Элеон", и там появится персонаж из Кыргызстана, которого играет Джанат Керимбаев - мой друг и соавтор. Мы специально придумали образ Айбека и всю любовь к родине, весь ее юмор будем "транслировать" через него.