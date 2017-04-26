Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстан может провести фестиваль культур со странами ЕС — СакмунвонгКыргызстан может провести фестиваль культур со странами ЕС — СакмунвонгДля помощи пострадавшим в ДТП мальчикам объявили сбор средствДля помощи пострадавшим в ДТП мальчикам объявили сбор средств

В частной наркологии Бишкека убит пациент — задержан сотрудник клиники

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422769-ru.html

Похожие новости

Западная часть Бишкека на 2 дня останется без голубого топлива

Парень до смерти избил пациента частной клиники

Танцовщик из Бишкека: кувыркающиеся на сцене голые люди — это не балет

В Бишкеке стартовало первенство города по шахматам

В Бишкеке пройдет книжная выставка "Боронбай бий жана жети аке феномени"

26 апреля 2017, 20:33       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. В частной наркологической клинике Бишкека убит пациент, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.
По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника этой клиники - 23-летнего жителя столицы.
1 марта в медучреждение привезли 42-летнего жителя Кара-Балты. Его поместили на стационарное лечение.
"Со слов задержанного, в ночь на 3 марта пациент попытался сбежать. Подозреваемый преградил ему дорогу, они начали драться. По предварительной версии, он сильно избил пациента и уложил на кровать, чтобы тот успокоился. К утру его нашли мертвым", - рассказали в пресс-службе.
На теле убитого судмедэксперты обнаружили тяжелые травмы и переломы. Идет расследование.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум