В частной наркологии Бишкека убит пациент — задержан сотрудник клиники

26 апреля 2017, 20:33 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. В частной наркологической клинике Бишкека убит пациент, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника этой клиники - 23-летнего жителя столицы.

1 марта в медучреждение привезли 42-летнего жителя Кара-Балты. Его поместили на стационарное лечение.

"Со слов задержанного, в ночь на 3 марта пациент попытался сбежать. Подозреваемый преградил ему дорогу, они начали драться. По предварительной версии, он сильно избил пациента и уложил на кровать, чтобы тот успокоился. К утру его нашли мертвым", - рассказали в пресс-службе.

На теле убитого судмедэксперты обнаружили тяжелые травмы и переломы. Идет расследование.