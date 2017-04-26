Для помощи пострадавшим в ДТП мальчикам объявили сбор средств

26 апреля 2017, 20:24 Комментарии

Сегодня, 26 апреля, активисты в Бишкеке начали акцию по сбору средств для двух мальчиков, пострадавших в ДТП.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице. Одного перевели в палату, второй все еще в коме. В лекарствах они пока не нуждаются, но активисты предлагают помочь семье финансово, чтобы они могли добиться законного наказания водителя.

"Как вы знаете, водитель в прошлом году совершил наезд и смог договориться с потерпевшим. В этот раз он может уйти от ответственности, если мы не поддержим семью морально и финансово!! Родные водителя пытаются подкупить родителей детишек деньгами на лечение и возмещением морального ущерба, не дадим этого сделать и соберем необходимые средства на лечение и реабилитацию маленьких. Если мы это сделаем, то виновник автонаезда не сможет подкупить родителей мальчиков и не получит бумагу о примирении сторон", - написала общественный деятель Айжан Чыныбаева.

<li>Все желающие помочь могут связаться с координаторами акции по номеру: (0312) 433 777 или 0555 880390. </li><li>В гостинице "Достук" на 5-м этаже и в ресторане Prego Club открыты точки приема средств.</li><li>Также можно перечислить средства на кошелек "Элсом" - 0555880390.</li>

Напомним, 21 апреля автомашина марки" Мерседес" сбила на пешеходном переходе двух третьеклассников. В результате наезда оба ребенка получили черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы.

Водитель скрылся с места преступления, но вечером того же дня он был задержан. Выяснилось, что два года назад он насмерть сбил человека, однако смог в досудебном порядке договориться с семьей погибшего и выплатил компенсацию.